2016 YILI NIKE HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI BAYBURT'TA GERÇEKLEŞTİ.

TFF ve NIKE işbirliğinde düzenlenen 2016 yılı NIKE Halı Saha Futbol Turnuvası Bölge Müsabakaları Dede Korkut Şampiyon Halı Sahasında gerçekleşti.

Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Trabzon, Ordu illerinin katılımı ile düzenlenen turnuvada Erzincan temsilcisi Ordu Temsilcisini final müsabakasında penaltı atışları sonucu 3-2 yenerek Süper Bölge Müsabakasında final oynamaya hak kazanmıştır.

Süper Bölge Müsabakası Tokat ilinde halen devam etmekte olan Grup Müsabakaları sonrasında yine Bayburt’ta oynanacaktır. Süper Bölge Finali Erzincan temsilcisi ile Tokat ilinden gelecek olan grup birincisi ile 11.12.2016 Pazar Günü saat 12.00 da Dede Korkut Halı saha da yapılacaktır.

Süper Bölge Finalini kazanan takım İstanbul'daki Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanacaktır.

