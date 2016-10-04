15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN K1 KİCK BOKS VE KDS BOKS ŞAMPİYONASI DÜZENLENDİ.

Bayburt’ta düzenlenen K1 Kick Boks şampiyonasına yoğun ilgi vardı

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN K1 KİCK BOKS VE KDS BOKS ŞAMPİYONASI DÜZENLENDİ.
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 Merkez Spor Salonu’nda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi, darbecilere karşı direnerek şehit düşen vatandaşlar anısına düzenlenen etkinliğe, Türkiye, İran, Azerbaycan, Afganistan ve Türkmenistan'dan 9'u profesyonel 18 sporcu katıldı. Kick Boks Federasyon temsilcisi ve karma dövüş sporları Karadeniz bölge başkanı Emirhan Kalhan tarafindan düzenlenen organizasyonda sporcuların kıyasıya mücadele etti.
 
Organizasyona AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Bayburt Grup Özel İdare Spor Başkanı Hikmet Şentürk, Milli Boksör Onur Şipal, federasyon temsilcileri ve sponsorlar katıldı.



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