TBMM’YE BAYBURT’LA İLGİLİ SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu tarafından cevaplanması için TBMM’ye soru önergesi sundu.

BAYBURTGÜNDEM- TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi de olan Bayburtlu Milletvekili Zeybek, Bayburt ziyareti sırasında gözlemlediği köy yollarını soru önergesi ile TBMM’ye taşıdı.

Zeybek, Bayburt’un en önemli turizm merkezlerinden biri olan, ulusal ve uluslar arası birçok ödülü bulunan Baksı Müzesi’ne giden yolun yetersiz olduğunu belirterek, tehlikeli yolun Baksı Müzesi’nin yenilikçi ve çağdaş çizgisiyle örtüşmediğini dile getirdi. Zeybek, cevaplanmasını istediği soruların birinde, “Yerli ve yabancı onbinlerce turist, yolların yetersizliği ve bakımsızlığı nedeniyle Bayburt İli sınırları içerisinde olan dünyaca ünlü Baksı Müzesi’ne ulaşmakta büyük sorunlar yaşamaktadır. Bu yolların can ve mal güvenliği açısından büyük riskler taşıdığından haberdar mısınız?” ifadelerini kullandı.

İşte o soru önergesi:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda yer alan sorularımın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından, Anayasa’nın 98 ve TBMM Tüzüğünün 96 ve 99. maddeleri gereğince, yazılı olarak cevaplanması için gereğinin yapılmasını arz ederim.

Gökan Zeybek

İstanbul Milletvekili

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi

Bayburt İli sınırları dahilinde olan bir çok köyün yol problemlerini sürekli gündeme getirmemize rağmen ne yazık ki çözümüne dair bir gelişme görememekteyiz. Geçtiğimiz haftalardaki Bayburt ziyaretimiz esnasında tahrip olmuş, kullanılması neredeyse mümkün olmayan ve hatta yolları dahi olmayan köylerimizin olduğuna bizzat şahit olduk.

Ziyaret gerçekleştirdiğimiz özellikle Bayburt’un en önemli turizm merkezlerinden olan, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turiste sanatın ve doğanın iç içe geçtiği inanılmaz bir deneyim sunan Baksı Müzesi’ne ulaşımda, üzerinde bulunduğu Bayburt-Erzurum İspir yolunun yetersizliği nedeniyle büyük sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle Baksı Müzesi güzergahında bulunan Adabaşı Köyü ile Erzurum’un İspir ilçesi arasındaki köy yollarında 2 aracın karşılıklı geçemediği toplam 1.5 şerit gidiş geliş toprak ve tehlikeli yollar ülkemizin önemli turizm markası olan Baksı Müzesi’nin yenilikçi ve çağdaş çizgisiyle örtüşmemektedir. Sn. Cumhurbaşkanı’nın helikopterle ziyaret ettiği Baksı Müzesi’ne yurttaşların helikopterle ulaşabilme gibi bir olanağı bulunmadığı için bu yolların ivedilikle düzenlenmesi ve ülkemize yakışır hale getirilmesi gerekmektedir.

Gerek yurt içi ve yurtdışından ülkemizi ziyaret eden turistler, gerekse bu köylerde yaşayan vatandaşlarımız ticaret, eğitim ve sağlık gereksinimleri nedeniyle bu yolları şehir merkezine, civar ilçe merkezlerine ve diğer şehirlere ulaşmakta sıklıkla kullanmaktadırlar. Durum böyle iken, hiç bir iyileştirmenin yapılmadan bekleniyor olması kabul edilebilir bir durum olarak görünmemektedir. Bu nedenle, bozuk veya kullanılamaz olarak tespit edilen yolların ivedilikle beton ya da asfalt yol düzenlemesinin yapılması ve yollara dair tüm sorunların ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Bu bağlamda;

1- Yerli ve yabancı onbinlerce turist, yolların yetersizliği ve bakımsızlığı nedeniyle Bayburt İli sınırları içerisinde olan dünyaca ünlü Baksı Müzesi’ne ulaşmakta büyük sorunlar yaşamaktadır. Bu yolların can ve mal güvenliği açısından büyük riskler taşıdığından haberdar mısınız?

2- Baksı Müzesi güzergahında bulunan Adabaşı Köyü ile Erzurum’ün İspir ilçesi arasındaki köylerde yaşayan yurttaşlarımızın ulaşım sorunlarını ortadan kaldıracak uygulamalar ne zaman işleme alınacaktır?

3- Bakanlığınız tarafından son 5 yılda Bayburt İli sınırları içerisindeki köylerin ulaşım sorunlarını ortadan kaldıracak ne gibi hizmetler yapılmıştır? Yapılmışsa bu hizmetler hangi köylere yapılmıştır?”