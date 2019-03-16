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Siyasetçilerimiz Derneklerimizde Hemşerilerimizle buluşmaya devam ediyor..

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Hemşerimiz Gökhan Zeybek ve CHP Pendik Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Usta Marmara Bayburtlular Derneğinde Hemşerilerimizle bir araya geldi.

Siyasetçilerimiz Derneklerimizde Hemşerilerimizle buluşmaya devam ediyor..
16 Mart 2019 Cumartesi 12:42

Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül Siyaset yapan hemşerilerimizin kendilerini ifade etmeleri için Bayburtlu siyasetçilerimizi hemşerilerimizle buluşturmaya devam ediyor.

İstanbul 2. Bölge  Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili hemşerimiz Gökhan Zeybek Dernek Merkezinde hemşerilerimizle hasbıhal etti.Kendisinin 2.Bölgeden seçim koordinasyon başkanlığını yürüttüğünü belirterek,yoğunlukla Ekrem İmamoğlu’nun programları içinde yer aldığını belirtti.Yerel seçimlerde Türkiye’nin bir değişime ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Belediyeyi yöneten kişilerin Millete yukarıdan baktığını belirten Zeybek,Toplumun görüşünü almadan iktidarın iş yaptığını ifade etti.

Zeybek,Milletvekili sayısı 600’e çıktı Bayburt hala Mecliste  bir Milletvekiliyle temsil ediliyor dedi.

Bu iktidar yola çıkarken yanında olduklarını yol boyunca terk etmiştir.Bu anlayışa seçmenler bir sarı kart göstermesi lazımdır dedi.

Chp Pendik Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Usta’da hemşerilerimize selamlama konuşması yaptı.

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