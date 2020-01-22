Sgk, Bağkur primleri'ni Devlet ödesin...

CHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı,Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Saadettin Okay’ı Trabzon’da ki dernek binasında iade-i ziyaret etti.

CHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı Maksut Erol ve Chp Bayburt Gençlik Kolları Başkanı Erkan Erdaş, Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Saadettin Okay’ı Trabzon’da ki dernek binasında iade-i ziyaret etti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Maksut Erol, Partimize üye kayıtlarına devam ediyoruz, gönüllü üye katılımlarında önemli bir artış var. Partimize emeği geçmiş gönül vermiş büyüklerimizi ziyaretlerimizi sürdürüyoruz.

Köy ve mahalle ziyaretlerimiz Bayburt genelinde devam ediyor. İnsanlarımızı dinliyoruz onların derdi ile dertlenip neşesine ortak oluyoruz. Chp olarak bizden talepleri neler eksikliklerimiz neler, az oy aldığımız Köylerimizde oylarımızı nasıl artırırız, insanlara partimizin mesajlarını doğru bir şekilde ulaştırmanın mücadelesini veriyoruz.

Bayburt İlimizin ekonomisi Tarım ve Hayvancılığa dayanıyor. Tarım ve Hayvancılık konusunda yaşanan sorunları ve gözlemlerimizi rapor halinde Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen Bey’e sunduk. Bayburt’ta 6 ay sert kış koşullarını yaşıyoruz. 8 ay boyunca ısınmak için şehir merkezinde doğalgaz, diğer bölgelerde farklı yakıtlar kullanıyoruz. Hayvancılık yapılan ilçelerde biyogaz sistemiyle ısıtma projeleri geliştirilmeli, ahırların çatılarına yapılabilecek Güneş paneli projesi desteklenmeli bu sayede çiftçilerin en azından kendi elektriğini üretmesi sağlanmalıdır.

SGK ve Bağkur primleri Çiftçilerimiz için çok büyük bir yüktür.

Sgk’lı iş için doğup büyüdüğü köyünü terk etmek zorunda kalan, üretimden çekilen çok sayıda vatandaşımızın üreticimizin sesini duymalıyız bu Hemşehrilerimize prim desteği Devletimiz tarafından mutlaka verilmelidir. Bayburt Tarım Şehri fakat Ziraat Fakültesi veya Ziraatla ilgili bölümler yok. Hayvan Hastalıkları ve Veterinerlik Fakültesi’nin mutlaka kurulmasını istiyoruz dedi.