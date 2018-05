Maliye Bakan Naci Ağbal, AK Parti Bayburt İl Başkanlı tarafından Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen Teşkilat Buluşmasında, Bayburtlulardan helallik istedi ve 24 Haziran’da yapılacak olan seçimler öncesi iddialı konuştu.

Hafta sonu Bayburt’a gelerek bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunan Bakan Ağbal, Teşkilat Buluşmasında yaptığı konuşmada, “ABD’nin uluslararası camiaya, Birleşmiş Milletler (BM) kararına rağmen dünyayı karşısına alarak Kudüs’te ABD büyükelçiliği açması karşısında bu hadisenin olduğu günde vatan topraklarını ve yurtlarını savunan, özgürlükleri için protesto yapan gencecik evlatları katleden o alçak İsraillileri de lanetliyorum.” Dedi.

24 Haziran’dan sonra Türkiye’ye ilişkin belirli somut programı bulunan tek partinin AK Parti olduğunun altını çizen Bakan Naci Ağbal, “Diğer bütün birbirine benzemez partilerin ne bir programı ne bir planı var. Onların varsa yoksa AK Parti karşıtlığı, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı var ama milletin de onlara karşıtlığı var. İnşallah 24 Haziran’da bir defa daha bu destanı yazacağız.”ifadelerini kullandı.

2015 yılından buyana Bayburt’ta yapılan yatırımların anlatıldığı videoyu izleyen Ağbal, şöyle konuştu:

“7 Haziran 2015’te Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde memleketimize geldik, milletvekili adayı olarak karşınıza çıktık. 3 yıla yakın bir süredir sizlerle burada oturduk, yemek yedik, çayınızı içtik. Canla başla büyük bir gayretle çalıştık. Bu seçimde bütün Bakanlar Kurulu üyelerinin milletvekili adayı olması konusunda genel başkanımızın talimatları oldu. O açıdan özel olarak bu dönemde Bayburt milletvekilliğine aday olmadım. İnşallah Bayburt için hayırlı olmasına dua ettiğim bir kardeşimiz aday olarak bizden alacağı görevi devam ettirecek”dedi.

Her şeyin hakça yapılması, kurallara uygun olması her zaman önemsediğini vurgulayan Ağbal, “ Bu süreçte bunların olması için azami gayret gösterdim. Sayın Cumhurbaşkanımız bize her zaman söyler. Garibin, fakirin, hastanın duası her şeyden daha üstün. AK Parti bugünlere geldiyse hep bu dualar sayesinde gelmiştir. Onun için daha fazla dua edeceğiz. Bu süreç içerisinde bilmeden, istemeyerek kırdığım bütün kardeşlerimden helallik istiyorum. Bunları söylerken Bayburt’la ilişkimiz hiç eksilmeden devam edecek, buradayız, sizlerle beraberiz.”

Programın bitiminde AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak tarafından Bakan Ağbal’a Bayburt Saat Kulesi resmi takdim edildi.

Not:Teşkilat Buluşmasında yapılan konuşmaların tamamını görüntülerde izleyebilirsiniz.