Saadet Partisi Genel Merkezi 26 il, 212 ilçede belediye başkan adayını açıkladı.

Saadet Partisi Genel Merkezi 26 il, 212 ilçede belediye başkan adayını açıkladı. Uzun yıllardır Bayburt’ta il başkanlığı görevini yürütüen Osman Nuri Temur Saadet Partisi’nin Bayburt Belediye Başkanı adayı oldu. Temur, adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ulvi davanın bir neferi olarak Teşkilatımızın teveccühü, Genel Merkezimizin takdiri, Genel Başkanımızın onayı ile binlerce yıllık kadim şehir Bayburt’uma Belediye Başkan adayı olarak görevlendirildim.

Bayburt’umuzu Milli Görüş belediyeciliğiyle tekraren buluşturmak ümidiyle tüm dostlarımın dua ve desteklerini beklerim. Rabbimiz çıktığımız bu onurlu yolda bizlere muvaffakiyetler versin” dedi. İlahiyatçı olan Osman Nui Temur, halen Bayburt’ta esnaflık yapmaktadır.



