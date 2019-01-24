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Saadet Partisi Osman Nuri Temur'u aday gösterdi

Saadet Partisi Genel Merkezi 26 il, 212 ilçede belediye başkan adayını açıkladı.

Saadet Partisi Osman Nuri Temur'u aday gösterdi
24 Ocak 2019 Perşembe 12:26

Saadet Partisi Genel Merkezi 26 il, 212 ilçede belediye başkan adayını açıkladı. Uzun yıllardır Bayburt’ta il başkanlığı görevini yürütüen Osman Nuri Temur Saadet Partisi’nin Bayburt Belediye Başkanı adayı oldu. Temur, adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ulvi davanın bir neferi olarak Teşkilatımızın teveccühü, Genel Merkezimizin takdiri, Genel Başkanımızın onayı ile binlerce yıllık kadim şehir Bayburt’uma Belediye Başkan adayı olarak görevlendirildim.

Bayburt’umuzu Milli Görüş belediyeciliğiyle tekraren buluşturmak ümidiyle tüm dostlarımın dua ve desteklerini beklerim. Rabbimiz çıktığımız bu onurlu yolda bizlere muvaffakiyetler versin” dedi. İlahiyatçı olan Osman Nui Temur, halen Bayburt’ta esnaflık yapmaktadır.  

 

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