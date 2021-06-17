Saadet Partisi İl Başkanı Bekmezci,Yeni hastane döküldüğü,Randevu verilmediğini söyledi.

Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Bayburt Devlet Hastanesi’nin uzman doktor anlamında yetersiz kaldığını söyledi.

BAYBURTGÜNDEM HABER- Başkan Bekmezci, yaptığı açıklamada Bayburt halkının sağlık alanında çevre illere mahkum edildiğini belirtti. Cerrahi müdahalelerin yapılamamasının herkesçe bilindiğini söyleyen Bekmezci, birçok dalda tek uzman doktor olmasından dolayı artık normal muayeneler için de vatandaşın randevu alamadığını söyledi. Alo 182 sağlık hattının Bayburt randevu bölümünün bir çok dalda randevu veremediğini, gün içerisinde hastaneye gidip bakılmak isteyenlerin de doktor yetersizliğinden ve dolayısıyla yoğunluktan kaynaklı tedavi olamadan geri döndüğünü ifade etti. Yeni devlet hastanesi yapıldığında asıl meselenin doktor ve tıbbı teçhizat olduğunu dile getirdiklerini söyleyen Başkan Bekmezci, iktidar tarafından 2020 yılında yapılan 60 doktor geleceği yönündeki açıklamayı hatırlatarak, ‘Nerede bu doktorlar’ diye sordu. Bekmezci, “İmkanı olan vatandaşlarımız bir şekilde özel hastanelere gidebiliyorlar. Biz vatandaşla görüşmelerimizde edindiğimiz intiba, hasta olup da bakılamayan insanımız çok.

Günde ortalama 8 ile 10 hastanın çevre illere sevk edildiğini biliyoruz. Sadece hastalarımız için değil, refakatçıları için de bu çok büyük bir çile.

Maddi ve manevi olarak vatandaşlarımız zor durumda olduklarını gözlemliyoruz. Eğer eski hastanede yaşanan sıkıntılar yeni hastanede de aynı olacaksa neden bu hastane yapıldı? ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ medeniyetinin müntesipleri olarak Biz bu muameleyi hak etmiyoruz” şeklinde konuştu. Hastane dökülüyor! Yeni hastane binasının henüz 8 aydır faaliyette bulunduğunu belirten Bekmezci, “Şu işgüzarlığa bakar mısınız, dün yapılan hastanenin tavanı çökmüş, su tesisatı içler acısı, tabanda patlamamış yer kalmamış.

Yeni bina dökülüyor!

Bu devletin paraları nerelere gidiyor? Bunu teslim alan yetkililer hangi şartlar altında aldılar? İnsanda biraz vicdan, biraz merhamet olur. Dün yapılan tribün daha bitmeden yıkılıyor. 30 yıllık mazisi olan Şair Zihni Kültür Merkezi için yine yıkım kararı alınmış. Ecdadın yaptığı asırlık mekânlar dimdik ayakta. 8 ay önce yapılan hastane bugün dökülüyor. Ayıptır, günahtır?” dedi.



