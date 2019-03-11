AK Parti Arpalı Belediye Başkan adayı Abdurrahman Polattimur 6 sı mega,33 Projesini açıkladı.

Arpalı Kültür Merkezinde yapılan Proje açıklama programı ,çok sayıda Siyasetçi , Bürokrat ,STK Temsilcisi katıldı.

AK Parti İl Başkanı Haci Ali Polat, İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi ,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bayburt Eski Belediye Başkanı Bekir Çetin, Teşkilat Başkanı Kuddusi Kacır ,Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya ,Demirözü İlçe Başkanı Uğur Şeker, İstanbul Bağcılar Belediye Meclis Üyesi Kemal Yetişen ,Bahçelievler Belediye meclis üyesi Aydın Başyiğit ,Aydıntepe Belediye Başkan Adayı Fatih Eraslan, Demirözü Belediye Başkan Adayı Arslan Gürer, Gökçedere Belediye Başkan Adayı Doğan Ay, İl gençlik kolları Başkanı Osman Durgut, Belediye İl genel meclis üyesi adayı Ali Fuat Değirmenci, Hüseyin Şahin ,Gökcedere Belde Başkanı Ünal Akgün, STK Başkanı Samet Ergün ve Belde Teşkilatı yöneticileri Meclis üyesi adayları,kadın ve gençlik kolları mensupları belde sakinleri katılımıyla proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Polattimur açılış konuşmasında Arpalı bir değer,Arpalıya değer diyerek sözlerine başladı.Davamıza sahip çıkan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum .İçinizden biri olarak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Beldemiz Arpalıya Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle AK Partiden Belediye Başkan adayı gösterildim.Gerek Mali Müşavirlik gerekse Sivil toplum örgütlerindeki Bayburt Dernekleri Genel Başkanlığı yöneticilik tecrübem,İstanbul Belediyeleriyle Derneklerimiz arasında oluşan hizmet deneyimimi ve siyasi tecrübemi Belde halkımızın hizmetine sunmak istiyorum.AK Partimizin Gerek Merkezi idare ,gerekse Belediyelerdeki başarısını en iyi bilenlerdensiniz.

Yeni bir anlayışla yerel kalkınmayı başarmış,Şehir ve beldelerimiz yeniden imar edilmiştir.Arpalımız bu kalkınma ve kentsel dönüşümde önceki Belediye Başkanlarımızın gayreti Merkezi idarenin desteğiyle payını almış olup ,Allah nasip ederse desteğinizle , Bundan sonra yapacağımız Mega projelerle Beldemizi Bayburt’umuzun yeni şehri haline getireceğiz.

Bu gün Beş Başlıkta 33 Projemizi sizlerle paylaşacağım dedi.

Program Slayt gösterisi eşliğinde projelerin açıklanmasıyla devam etti.

Daha sonra AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bayburt Eski Belediye Başkanı Bekir Çetin, Teşkilat Başkanı Kuddusi Kacır ve AK Parti kadın kolları Başkanı birer selamlama konuşması yaptılar.