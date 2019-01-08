Bayburt ,Arpalı AK Parti Belediye Başkan adayı Abdurrahman Polattimur Anadolu Dernek Tv ‘de Muhsin Bayburtlu ve Bünyamin Oraçın sunduğu Türkü tadında Programına konuk oldu.

Polattimur Programda Önce Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinde genel Başkan olarak sekiz yıl görev yaptığını,AK P artiden Milletvekili adayı olduğunu ,bu dönemde Bayburt Belediye Başkan adayı olduğunu belirtti ve Partimin Arpalı Belediye Başkanlığı için şahsımı aday göstermesinin ardından Arpalı AK Parti Belediye Başkan adayı olarak görevlendirildiğini ifade etti.

Polattimur,Gönül Belediyeciliği yapılacağını “Önce Millet,Önce Memleket” sloganıyla yola çıklarını ifade ederek projelerinden örnekler verdi.

Polattimur,Amacımız,Katılımcı, yenilikçi, modern, güler yüzlü, çocuk .genç m kadın ön itfanda olmak üzere tüm bireyler için güçlü toplum ve çevre oluşturmak artma Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hizmet veren ,hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayan belediye olmaktır.

Katılımcı, şeffaf yönetim anlayışını benimseyen, yenilikte öncü belecöy* olmak.Yaşanabilir bilir bir ARPALI inşa etmek olacak dedi.

İçme suyu isale hattının yenilenmesi,Çatıksu Köyümüzden alınan İçme suyumuzu kaynağından, suyun şebekeye dağıtılacağı depoya getiren ana hattın yenilenmesi.Su debisinin iki katına çıkarılması.

Yeni İnşa edilecek su deposuyla Cumhuriyet,Hürriyet ve Çiçekli mahallelerimizin su ihtiyaçlarını karşılamak.Mahallelerimizin şebeke hattını, yenilemek.

Kanalizasyon şebekesinin arıtma tesisinin ivedilikle yapılarak kanalizasyonum Çoruh'a akmasını sonlandırmak

Çoruh nehrimizin bir kolu olan ve Beldemizi ikiye ayıran suyun D-S-İ tarafatdam belirli ıslahları tamamlanan kısımları üzerinde her iki tarafını kapsayacak şekilde yürüyüş yolları,dinlenme alanları,yaya kullanımlı ağaç köprüler, yeşillendirme ve diğer peyzaj çalışmaları tamamlanarak daha güzel görünüm! bir çevre,spor ve dinlenme alanları yapmak.

Arpalı dışında yaşayan hemşerilerimizin kiralık olarak kullanımına sunmak üzere nehrin bir bölümüne on beş adet Bofalo evler inşa ederek Arpalı dışında yaşayan ve konaklama sıkıntısı nedeniyle Arpalı 'ya özlem duyan kardeşlerimizin beldemizi ziyaretlerini sağlamak.

Kış aylarında üç bölgeden çocuklarımızın okula gitmeleri ve evlerine dönüşlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlanması için belediye tarafından araçlar tahsis etmek, Gençlerimizin okul dışında çeşitli branşlarda mesleki eğitim alabilecekleri projeler üreterek Avrupa birliği ve diğer kalkınma ajanslarından gerekli maddi ve ayni yardımlar almak.

Arpalı Spor Kulübü 'müzün sportif faaliyetlerine Boks .Güreş , Basketbol Voleybol ve Yüzme gibi branşlar eklenerek gençlerimizin spor yapma tercihlerini çeşitlendirmek. Mevcut spor tesislerinin Arpalı spor kulübünün işletmesine devrini yapmak Arpalı Spor 'un önümüzdeki sezon maçlarını Arpalı 'da oynaması için gerekli düzenlemelerin tamamlanmasını sağlamak.

Yüzme ve diğer sportif alanlarda hizmet verecek çok amaçlı kapalı spor salonu inşa etmek, Mevcut kavşakların yeşillendirilmesi farklı yazı karakterleri ve giriş levhalarını düzenlemek. Belediye kavşağı ile Merkez Cami arasında kamulaştırma yöntemiyle istimlakler yapılarak prestijli örnek bir cadde oluşturmak.

Beldemizin eski yerleşim alanlarında bulunan eski binaların yıkılması ve kullanılabilir parsel haline dönüştürülmesi konusunda belde halkına gerekli lojistik desteklerin sunulması, Su depolarının bulunduğu (harasetler tepesi) bölgesine şehitler tepesi sosyal tesisleri ve eski geleneklerin yaşatılacağı bir Arpalı kültür Evi inşa etmek,

Arpalı Şehit Fatih Kostik İlk öğretim Okulunda eğitim gören ve Fen lisesi’ni kazanan her öğrencimizin eğitim masraflarının karşılanması.

Arpalı 'da yaşayan ve fakültelerde eğitim hakkı kazanan her öğrencimize burs vermek.

Bayburt Üniversitesi 'n de okuyan öğrencilerimizin Arpalı 'da ikametlerini sağlamak amacıyla Apart evler yapacak girişimciler bulmak, Arpalı 'da ikamet etmeyi tercih eden öğrencilerimize Belediyemizce ücretsiz ulaşım kartı vererek öğrencilerin ikametlerini beldemize almaları yönünde teşviklerde bulunmak.

Merkez ilçeye bağlı olan beldemize Üniversitemizin bir kolunu getirterek yeni istihdam alanları oluşturmak.

Şehit Fatih Kostik İlk Öğretim Okulumuzun kullanımında olan spor salonunun daha verimli hale dönüşümünü sağlamak ,okulun bazı eksiklerini gidererek çocuklarımızın daha elverişli bir ortamda eğitim yapmalarına imkan sunmak.

Yeni inşa edilen gençlik merkezi içerisinde halkımıza ve çevre yerleşim alanlarında yaşayan hemşerilerimize daha iyi hizmet verecek çok amaçlı düğün salonu inşa etmek.

Çok amaçlı Android kütüphane kurarak gençliğimizin hizmetine sunmak.

Halen düğün salonu olarak kullanılan kültür merkezimizin geleneklerimize uygun olarak yeniden tefrişatı yapılarak taziye evi olarak halkımızın kullanımına sunmak.

Cenaze ve sosyal sorumluluk gerektiren alanlarda ikram ve diğer ihtiyaçların belediyemiz tarafından karşılanması, cenaze işleri ile ilgilenmesi için kurulan derneğimizin daha güçlü hale getirilerek çok yönlü kültür ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren etkin bir sivil toplum kuruluşuna dönüştürerek bu binamızı kendilerinin kullanımına sunmak.

Hanımlara yönelik taziye ve kültür evi inşa etmek.Mesleki eğitim kursları ve diğer etkinliklerini bu kültür evinde icra etmelerini sağlamak.

koruma hizmetlerinin daha etkin bir hale getirilmesi için Belediye bünyesinde veteriner hekim bulundurulması.

Tarım arazilerimizin sulanmasına yönelik projelerin hızlandırılması için gereken siyasal girişimlerin hızlı ve etkin olması için çalışmalar yürütmek. Mevcut su kanallarının su kayıplarına son vermek adına düzenlenmesini sağlamak.

Çevre Belediyelerle birlikte Hayvan barınağı yaparak belde içerisinde, çevre yerleşim alanlarında yaşayan başı boş hayvanlarımızın bir merkezde toplanmasını sağlamak.

Kum eleği olarak kullanımda olan tesisin,mera olarak bilinen alana taşınarak beton santraline dönüştürmek.

4 milyon lira maliyetle 20 dönümlük alanda 1 megavatlık güneş enerjisi santrali kurmak Belediye,devlete satacağı elektrikten aylık 130 ila 160 bin lira arasında gelir elde etmek.. Santralden elde edilen gelirle, belediyede 12’si kadrolu 8’i mevsimlik 20 işçinin istihdam etmek.

Arpalı Halk Pazarı Kurularak Hem Belde İnsanımıza Hizmet olsun, Hemde Ürettiği Ürünleri Satma ve Gelir Elde Etme imkanı sunmak,Çevre Köylerden Beldemize İnsanların kurulacak pazara ulaşımlarını sağlamak amacıyla servisler konulması. Kurulan Pazardan Pazar İşgal Bedeli Alınarak Gelir Elde etmek.

Şeffaflığa özen gösterme.ilkeli davranmak,Ulaşılabilir olma,verimliliği gözetme,Katılımcılığı sağlama,Ekolojiye önem verme,Samimi davranma,Öncü olma,Sosyal Belediyeciliğe önem vermek olacak dedi.