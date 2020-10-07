Polat: "İlçe kongrelerimiz tek adaylı olacak"

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt'ta kongre sürecinin başladığını belirtti.

Tek adaylı yapılacak ilçe kongrelerinde Bayburt Merkez İlçe ve Demirözü Merkez İlçe mevcut başkanlarının kongrede tek aday olarak seçime gireceğini bildiren Polat, Aydıntepe'de aday belirleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Polat'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"AK Parti Bayburt Teşkilatları olarak; Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'in öncülüğünde Bayburt’ta 3 ilçemizde 7. Olağan Kongrelerimizi salgın sürecine rağmen büyük bir coşku ile gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz.

İnandığın Yolda Yürü prensibiyle 2023 seçimleri özelinde Ülkemizin Yeniden Dirilişine en büyük katkıyı yapmak üzere teşkilat olarak Millete Hizmet Yolunda Durmak Yok Yola Devam diyoruz. İlçe kongrelerimizi ekim ayı sonunda bitirmeyi planlıyoruz.

Sonrasında il kongremize başlayacak ve büyük kongremiz ile kongre sürecimizi tamamlamış olacağız. Kamuoyunun da bildiği gibi Partimiz Türkiye genelinde ilçe kongrelerine başlamış bulunmaktadır. Genel Merkezimizin ve Teşkilat Başkanımız sayın Erkan Kandemir’in talimatları gereği seçimleri tek liste ve tek aday olarak yapacağız. AK Parti Genel Merkezinin verdiği yetki ile 2 İlçemizde mevcut başkanlarımızla tek liste seçime gitme kararı aldık.

İlçe kongrelerimizde; AK Parti Genel Merkezimiz tarafından Bayburt Merkez İlçe başkanlığı için mevcut başkanımız Resul Kaya, Demirözü İlçe Teşkilat Başkanlığı için mevcut başkanımız Uğur Canan Şeker’in belirlendiğini, Aydıntepe için çalışmalarımızın devam ettiği günlerde ilk kongremize 10.10.2020 tarihinde Demirözü ilçesi kongresi ile başlayıp, 24.10.2020 tarihinde Bayburt Merkez İlçe kongremizle devam ederek ileri bir tarihte ise Aydıntepe İlçe kongremizi yapacağız.

Şimdiye dek teşkilatımızdaki kardeşlik bağını güçlendiren bu süreç, aynı havada devam edecek inşallah.

Kongre süreçlerimizin birlik ve beraberliğimizin daha da sağlam temellere oturması için büyük bir fırsat olacaktır. 19 yıldır ülkemize hizmet eden AK kadrolarımız tecrübeli, vefakâr, fedakâr kadrolarını yeni arkadaşlarımızla takviye ederek inandığı yolda yürümeye devam edecek. Milletimizin bizden beklentilerini biliyoruz ve sorumluluğumuzun ağırlığının farkındayız. Liderimiz önderliğinde söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var.

Kuşkusuz bu süreçte kongrelerimiz Teşkilat Başkanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda her türlü tedbirler alınarak yapılacak. Kuruluştan günümüze bu davaya gönül veren tüm AK sevdalıları, şahsım ve Teşkilatım adına kongrelerimize davet ediyorum.

Kongrelerimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."