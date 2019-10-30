AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu: Parti MKYK üyeliğinde istifamı sayın Cumhurbaşkanına ilettim. Cumhurbaşkanı istifamı istedi, ben de partiden istifa ediyorum'' dedi.

Bayburtlu Hemşerimiz İstanbul 3. Bölge Milletvekili Mustafa Yeneroğlu AK Partiden İstifa etti.

Yeneroğlu düzenlediği basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu: “Siyasete 2015’te Sayın Cumhurbaşkanımın davetiyle girdim.

Özellikle insan haklarına alanında mücadele etmiş birisiyim. İnsanların hakkını korumak, özellikle ülkemde Hıristiyan, Yahudilik düşmanlığı yapılıyorsa mücadele verdim. Terörle mücadele çerçevesinde güvenlik güçlerinin ölçüyü aştığı dönemde ciddi tartışmalar yaşandı. Fırsatçı yaklaşımlarla karşı karşıya kaldığımı herkes bilir. Gezi Parkı süreci, FETÖ gibi konularda çok zorlandığımız konuyu biliyorsunuz.

Sayın Cumhurbaşkanımız MYK üyeliğine beni layık gördü. MYK üyeliğine seçildim.

Türkiye’nin önünde olan, itibarını zedeleyen noktalarda kamuoyuyla eleştirilerimi paylaştım. Son iki MYK toplantımıza artık rahatsızlıklarımın karşılık bulmadığı için katılmadım.

AK Parti’nin tekrar çoğulcu, katılımcı olması gerektiğini belirttim. Genel sekreterimiz bu görüşlerimi bildiklerini, bu çerçevede MYK toplantısında da konuşulduğunu Sayın Cumhurbaşkanımızın istifa etmem gerektiğini belirttiğini iletti. Ben de kendilerine istifa edeceğimi belirttim. Bu benim için kolay olmadı.”

ERDOĞAN, "ARZU EDEN GİDEBİLİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce gerçekleştirdiği bir toplantıda, "Sayın Gül partimizin kurucularından biri değil yanlış biliniyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı'nın ardından partiye üye olmadı. Ahmet Bey (Ahmet Davutoğlu) ise eski başbakanımız. Onların yaptığı açıklamaları anlıyorum ama partimizin içinden arkadaşlarımızın, hele ki parti yönetimi ve MKYK içerisinden arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımları anlamıyorum. Madem böyle düşünüyorlarsa arzu eden isterse gidebilir." demişti.

AK PARTİ MKYK'DE DEĞİŞİKLİK



AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile parti üyeliğinden istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun yerine yedek üye İstanbul milletvekili Eyüp Özsoy parti yönetiminde görev alacak.