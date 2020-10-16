Milletvekili Muharrem İnce Bayburt’ta

Memleket hareketi ziyaretleri kapsamında,Muharrem İnce Bayburt’ta esnaf ziyaretinde bulundu.

4 Eylül’de Sivas’ta başlattığı “Bin Günde Memlekete Hareketi” pogramı kapsamında Bayburt’a gelen İnce, cumhuriyet caddesindeki esnafı ziyaret etti. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, Memleket Hareketi olarak Türkiye’yi karış karış dolaştıklarını söyledi.

Türk Lirasının yıl başından itibaren yüzde 35 değer kaybettiğini öne süren İnce, şunları kaydetti: “Bu derin bir yoksullaşma demektir.

Bayburt’ta tabi bundan nasibini alıyor. 2 bin 237 lira kişi başına olan gelir. Bu büyük bir yoksulluk demektir. Ve bu bölgede hayvancılığı geliştirmiyorlar. İş sahaları gelişmiyor. Örneğin, daha yeni karkas et fiyatına 2 lira zam yapıldı.

Bu şu demektir, süte zam yapmayıp çiğ sütü değerlendirmeyip etin fiyatını artırmak süt veren inekleri de kesin demektir. Bu ihanettir. Böyle bir tarım, hayvancılık projesi olmaz. Bu bakan istifa etmelidir. Bu mantıkla bu işleri hiç bilmeyen birisi demekki. Çiğ süt fiyatını dengelemeden onu artırmadan eti artırmak. Süt veren inekleri kesin demektir.

Bunu ancak bir cahil yapabilir bu memlekette de bugün bunlar oluyor ne yazıkki.” İnce, ardından otobüsle caddedeki vatandaşları selamlaladı.