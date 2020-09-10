Milletvekili Battal ve Başkan Pekmezci ‘den Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal'a Ziyaret

Çalışma ziyareti için Ankara’da bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Milletvekili Fetani Battal ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ı ziyaret etti.

Bayburt’ta yapılan ve yapılacak olan yatırımların konuşulduğu ziyarette Başkan Ağbal, Milletvekili Battal ve Belediye Başkanı Pekmezci geniş çaplı istişarelerde bulundular.

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Pekmezci “Ankara programımız kapsamında Sayın Milletvekilimizle birlikte hemşerimiz, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın Naci Ağbal’a ziyarette bulunduk. Kendisiyle Bayburt için yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında geniş kapsamlı istişarelerde bulunarak düşüncelerimizi ilettik. Kendisi sağ olsun Bayburt için yapılacak tüm projelerde destekçimiz olacağını söylediler.

Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Milletvekilimize de Bayburt için attığımız her adımda destekçimiz olduğu için şükranlarımı sunuyorum. Bayburt’umuza en iyi hizmetlerin gelmesi adına istişarelerimizi ve görüşmelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bayburt her şeyin en iyisine layık. Bunun farkında olarak çalışıyoruz.”ifadelerini kullandı.