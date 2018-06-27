Kıymetli hemşerilerim,24 Haziran 2018 tarihli seçimin ve sonuçlarının vatanımıza milletimize,Türk İslam alemine ve gönül coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Bu seçim süresince gece gündüz uyumadan dağ ,taş, köy ,kasaba ,İl İlçe dolaşarak gidilmedik yer sıkılmadık el bırakmayan başta İl başkanım Bekir Kasap olmak üzere ,tüm İl ,İlçe teşkilatlarımızı,Ülkü ocakları mensuplarımıza ,kadın kolları başkan ve mensuplarına ,Mahalle ve köy temsilcilerimize destek veren inanan Türkiye’nin dört bir tarafından ,sanki yanımızdaymışçasına bizi motive eden dostlarımıza Köy Muhtarlarımıza ve bizleri bağrına basan oy veren ,vermeyen herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Kıymetli Bayburtlu hemşerilerim seçim döneminin ramazan ayına denk gelmesiyle ve manevi ikliminin de katkısıyla ,Allaha hamt olsun kazasız belasız saygı sevgi çerçevesinde bir seçim geçirdik.

İşimizin zor olduğunu biliyorduk .Tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi yüzde 50 artı bir almamız gerekiyordu.Burada Cumhur ittifakı yapan iki partinin kıyasıya yarışına şahit oldunuz.

Elbette ki şartlar eşit değildi.Güçler ve imkanlar eşit değildi.İşte bu ahval ve şerait içinde geride bıraktığımız bu yarışın elbette ki bir kazananı olacaktı.Ben kazanan arkadaşımızı tebrik ediyorum başarılar diliyorum.

Allahıma şükürler olsun ki asıl hedefimiz olan Cumhur ittifakı iktidar olmuştur.Milliyetçi hareket partisi 45 İlde oylarını yükseltmiş ,Milletvekili sayısını da 49’a yükseltmiş Türkiye genelinde büyük başarılar elde etmiştir.Milliyetçi hareket partisi barajı geçemez yüzde üç yüzde beş oy alır diye hesap yapanlara en güzel cevabı vermiştir.

Bizde söz namustur.Sözümüzün gereği Bayburt’ta AKP oyları yüzde elli yediyken Cumhurbaşkanımıza verilen oyların toplamı yüzde seksen ikiyle Türkiye rekoru kırmıştır.Türkiye de de bu gerçek aynı olmuş ,AK Parti oyları yüzde 42 iken Cumhurbaşkanı oyları yüzde 52.6 olmuştur.

Bunların ışığında Hilali yere düşürmeyen tüm ülküdaşlarımı şahsım ,davam ve teşkilatım adına yürekten teşekkürü bir borç biliyorum.

Bundan sonra MYK üyesi olarak Bayburt halkının hizmetinde olacağımı buradan ifade ediyorum.Varlığım Türk varlığına emanet olsun ,Ne mutlu türküm diyene.

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