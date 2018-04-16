Millyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal ve Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Fatih Ötünç Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Türkiye’nin 15 Temmuz sürecini henüz atlamadığını ifade ederek, “Dün topla tüfekle umduğunu bulamayanlar, bugün ekonomik hamlelerle ülkemizi abluka altına almaya çalışıyorlar. Buna geçit vermeyeceğiz” dedi.

Millyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi İdris Aydın, Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal ve Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Fatih Ötünç Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, ziyarette yaptığı açıklamada, “15 Temmuz’da topla tüfekle gelenler bu milletim feraseti karşısında ezilmeye mahkum oldular.

Terörle olan mücadele Afrin Harekatıyla birlikte başarılı bir şekilde devam ediyor. Şimdi de ekonomi yönünden ülkemizi abluka altına almaya çalışıyorlar. Amerika, Rusya’nın restleşmesi noktasında dövizin tavan yapması ile biraz sıkıntı yaşayacağız. 15 Temmuz’da başlayan hain süreç devam ediyor. Dün topla tüfekle umduğunu bulamayanlar, bugün ekonomik hamlelerle ülkemizi abluka altına almaya çalışıyorlar. Buna geçit vermeyeceğiz. Türkiye daha güçlü, ülkemizi selamete erdireceğiz” dedi. MHP MYK Üyesi İdris Aydın ise, Türkiye’nin üzerinde oyunlar oynandığını beliterek, “Ülke olarak bu girdaptan çıkacağız. Güçlü bir Türkiye var, güçlü bir birliktelik var. Türkiye üzerinde ne tehlikeler geçmiştir, ne projeler bitmiştir.

Biz topla tüfekle diz çökmeyiz bunu biliyorlar, bildiler, öğrendiler. Şimdi ekonomiyle üzerimize geliyorlar. Bunu da atlatacağız” şeklinde konuştu. İlde görev yapan basın mensuplarının katıldığı ziyarette Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, MHP heyetine 15 Temmuz’daki duruşlarından ve kararlılıklarından dolayı teşekkür etti.