 ﻿
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
0
Erdemir’e STK’lardan Destek
Erdemir’e STK’lardan Destek
0
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
0
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
0
Komedya Tam Not Aldı
Komedya Tam Not Aldı
0
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
0
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
0
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
0
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
0
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
0
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
0
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
0
banner399

MHP’den Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

Millyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal ve Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Fatih Ötünç Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

MHP’den Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret
16 Nisan 2018 Pazartesi 10:55

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Türkiye’nin 15 Temmuz sürecini henüz atlamadığını ifade ederek, “Dün topla tüfekle umduğunu bulamayanlar, bugün ekonomik hamlelerle ülkemizi abluka altına almaya çalışıyorlar. Buna geçit vermeyeceğiz” dedi.

 Millyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi İdris Aydın, Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal ve Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Fatih Ötünç Bayburt Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, ziyarette yaptığı açıklamada, “15 Temmuz’da topla tüfekle gelenler bu milletim feraseti karşısında ezilmeye mahkum oldular.

 Terörle olan mücadele Afrin Harekatıyla birlikte başarılı bir şekilde devam ediyor. Şimdi de ekonomi yönünden ülkemizi abluka altına almaya çalışıyorlar. Amerika, Rusya’nın restleşmesi noktasında dövizin tavan yapması ile biraz sıkıntı yaşayacağız. 15 Temmuz’da başlayan hain süreç devam ediyor. Dün topla tüfekle umduğunu bulamayanlar, bugün ekonomik hamlelerle ülkemizi abluka altına almaya çalışıyorlar. Buna geçit vermeyeceğiz. Türkiye daha güçlü, ülkemizi selamete erdireceğiz” dedi.  MHP MYK Üyesi İdris Aydın ise, Türkiye’nin üzerinde oyunlar oynandığını beliterek, “Ülke olarak bu girdaptan çıkacağız. Güçlü bir Türkiye var, güçlü bir birliktelik var. Türkiye üzerinde ne tehlikeler geçmiştir, ne projeler bitmiştir.

 Biz topla tüfekle diz çökmeyiz bunu biliyorlar, bildiler, öğrendiler. Şimdi ekonomiyle üzerimize geliyorlar. Bunu da atlatacağız” şeklinde konuştu. İlde görev yapan basın mensuplarının katıldığı ziyarette Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, MHP heyetine 15 Temmuz’daki duruşlarından ve kararlılıklarından dolayı teşekkür etti. 

banner397
Etiketler; #MHP BAYBURT
İlgili Galeriler
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Önceki Haber
Bakan Ağbal Bayburt'ta incelemelerde bulundu
Sonraki Haber
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden Başkan Memiş’e Ziyaret
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.