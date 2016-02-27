MHP YENİ İL TEŞKİLATINDAN AÇIKLAMA

Saygıdeğer Basın Mensupları çok kıymetli dava arkadaşlarım. Muhterem Bayburt halkı, Milliyetçi Hareket Partimizin yeniden yapılanma süreci içinde teşkilatın Genel Merkezimizin ve Genel Başkanımızın emri ile görev almış bulunmaktayız.

Yeni görev alan yönetici arkadaşlarımızla birlikte önce ülke menfaatlerini sonra parti menfaatlerini, ön planda tutacağımızdan geçmişte ve gelecekte görev yapan hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmeden onlarla birlikte bu kutlu yolda yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Ülkemizin içinde bulunduğu durum yalnız bizleri, camiamızın insanını değil. Bütün Türk milletini derinden yaralamakta ve büyük endişeye sevk etmektedir.

Bölgesel bir güç olan Türkiye Cumhuriyeti ciddi anlamda yalnızlaşmış, kendi iç sorunlarıyla uğraşmakta değer kaybetmiş, milletimizin gözlerindeki, yüreklerindeki umut ışıkları yavaş yavaş sönmeye başlamıştır. Dünün yanlışlarına bakılmaksızın, kimin yaptıklarını sorgulamaksızın, bugün iktidarıyla muhalefet ile birlik ve beraberlik içinde bu girdaptan kurtulma günüdür.

Bizler önce ülkem ve milletim sonra partim sonra ben diyen bir hareketin ve liderinin Bayburt’taki temsilcileri olarak bu mihval üzerine hareket edeceğiz.

Ülkemizin düzlüğe çıkmasının tek ama tek adresi MİLLİYETCİ HAREKET PARTİSİ ve Ülkücü camiadır. Kendi içyapımız da bizler güçlü olmasak, bizler sağduyu sahibi olmasak, sadece partimize değil ülkemizdeki bütün yaşayanlara ihanet etmiş oluruz. Hiç kimse unutmasın ki bizler bir geminin içindeyiz bu geminin adı da Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Bu gemi batınca en lüks kamaradaki de boğulacak, en alt kademedeki tayfası da boğulacaktır. Önemli olan bu gemiye yol aldırarak, buz dağlarına çarptırmadan, fırtınalara kaptırmadan limana sağ salim ulaştırmaktır.

Bu çaba sarf etmekle, bu millete güvenmekle olacaktır. Bizler asilliğine inandığımız Türk Milletine sonuna kadar güveniyoruz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

Devletimize, Milletimize ve Partimize bir halel getirmesin.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyor.

Hepinize saygılarımı sunuyorum.



Milliyetçi Hareket Partisi

Bayburt İl başkanı

Bekir KASAP

