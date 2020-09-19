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MHP Merkez İlçeye Yeniden 'Muharrem Baykal' seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde kongre sürecine merkez ilçe ile başlandı.

MHP Merkez İlçeye Yeniden 'Muharrem Baykal' seçildi.
19 Eylül 2020 Cumartesi 17:13

MHP Merkez İlçe kongresi tek liste olarak giren mevcut başkan Muharrem Baykal ikinci kez başkanlığa seçildi.

Şair Zihni Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrenin Divan Kurulu Başkanlığını MHP MYK Üyesi Musa Küçük, üyeliklerine ise MHP MYK Üyesi İdris Aydın, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, MHP Gümüşhane İl Başkanı Nedim Aydın, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Nebil Aydın yer aldı.

Kongrede yeniden başkan seçilen Muharrem Baykal'ın yönetiminde şu isimler yer aldı: "Murat Çoban, Barbaros Kurt, Erol Aydın, İslam Yılmaz, Sinan Türkmenli, Eyüp Çetin, Selami Celt, Selim Çoban, Bünyami Demirci, Sefa Güçlü, Resul Soytürk, Serdar Karaman, Emre Boyacı, Öner Atılgan, Muharrem Dedeoğlu, Nail Ateş, Hüsamettin Pekmezci, Ahmet Sanduk." Kongrenin ardından başkanlığa seçilen Muharrem Baykal, bir selamlama konuşması yaparak, delegelere teşekkür etti.

Kasap: "Başarımızı vekillerle taçlandıracağız"

Kongrede bir konuşma da MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap yaptı. Kasap, 4 yıl içinde bütün seçimlerden başarı ile çıktıklarını ifade ederek, "Nasip olursa 2023'te yapılacak seçimlerde de bu başarıyı vekillerle taçlandıracağız" dedi. 

"Bayburt’ta Milliyetçi-Ülkücü Hareket gönüldaşlarıyla, sevdalılarıyla, ülküdaşlarıyla, milletiyle bir ve beraberdir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin tercihi Türkiye’dir. Vatanını oluşturan coğrafyanın, beşeriyetini oluşturan milletin ve iradesini temsil eden devletin bugünkü sınır, nüfus ve yapı ile devamı mücadelemizin ana sebebidir. Milliyetçi Hareketin Bilge Lideri sayın Dr. Devlet Bahçeli ve onun yanında Bozkurtça duran teşkilatlarımız asla yanılıp yanlışa düşmemiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi varsa çözüm vardır. Milliyetçi Hareket Partisi ayaktaysa umutlar bitmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen yüksek bir fazilet ve fedakârlık şuuruna sahiptir.

Çünkü bu parti, Ülkücü davaya gönül veren binlerce şehidin kanıyla mühürlendi. Bizlere düşen Dursun Önkuzuların, Ali Bülent Orkanların, Halil Esendağların, Selçuk Duracıkların, Fırat Yılmaz Çakıroğullarının dava şuuruyla bir ve beraber hareket etmektir.  Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 4 yıl oldu. Bu zaman diliminde 3 seçim geçirdik.

Referandumda Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye birincisi olduk. 24 Haziran'da Türkiye ikincisi, 31 Mart'ta Türkiye birincisi olduk. 3 Belediye, 4 İl Genel Meclis Üyesi kazandık. Mart ayında İl Genel Meclis Başkanlığı bizim olacak.

Bu Türkiye'de tek olan bir durum. Nasip olursa 2023'te yapılacak seçimlerde de bu başarıyı vekillerle taçlandıracağız. Bu süreçte bizlere destek ve güç veren başta yönetim kurullarımıza, dava arkadaşlarımıza, hemşehrilerimize teşekkürlerimiz sunuyorum. Kongremizin ilimize, Türkiye’mize ve Ülkücü Harekete hayırlar getirmesini diliyor Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranlarımla anıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyor, saygı ve sevgilerimi arz ediyorum."

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