 ﻿
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN’I ZİYARET ETTİ
0
Adabaşı İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi
Adabaşı İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi
0
Saadet Partisi Bayburt milletvekili adayı Murat Gürbüz
Saadet Partisi Bayburt milletvekili adayı Murat Gürbüz
0
Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği
Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği
0
banner399

MHP, mahalle muhtarlarını ağırladı

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Teşkilatı iftar programında mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

MHP, mahalle muhtarlarını ağırladı
01 Haziran 2018 Cuma 17:30

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Milletvekili adayı İdris Aydın, 15 Temmuz sonrasında MHP’nin millet tarafından daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, “Bugün MHP’ye oy vermemek için kimsenin bir gerekçesi kalmamıştır” dedi. 30 yıldır ticaretin, 20 yıldır ise siyasetin içerisinde bulunduğunu ve Bayburt’un sorunlarını iyi bildiğini belirten Aydın, “Bayburt ölçeğinde ise asıl sorun Bayburt’un Ankara’yla iletişimi.

Bu görevi iyi yaparak bugün tartıştığımız tüm sorunlara çözüm üretmek adına adayım.

Bunu huzurlarınızda taahüt ediyorum” dedi.  Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Teşkilatı iftar programında mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Programa MHP İl Başkanı Bekir Kasap, MHP Milletvekili adayı İdiris Aydın, MHP eski MYK Üyesi Prof. Dr. Şeref Oruç, mahalle muhtarları, parti yöneticiler ve basın mensupları katıldı.
 

banner397
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
Bayburtlu Uzman Çavuş Ünal Demir Şehit Oldu
Sonraki Haber
MHP, mahalle muhtarlarını ağırladı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.