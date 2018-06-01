Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Teşkilatı iftar programında mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Milletvekili adayı İdris Aydın, 15 Temmuz sonrasında MHP’nin millet tarafından daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, “Bugün MHP’ye oy vermemek için kimsenin bir gerekçesi kalmamıştır” dedi. 30 yıldır ticaretin, 20 yıldır ise siyasetin içerisinde bulunduğunu ve Bayburt’un sorunlarını iyi bildiğini belirten Aydın, “Bayburt ölçeğinde ise asıl sorun Bayburt’un Ankara’yla iletişimi.

Bu görevi iyi yaparak bugün tartıştığımız tüm sorunlara çözüm üretmek adına adayım.

Bunu huzurlarınızda taahüt ediyorum” dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Teşkilatı iftar programında mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Programa MHP İl Başkanı Bekir Kasap, MHP Milletvekili adayı İdiris Aydın, MHP eski MYK Üyesi Prof. Dr. Şeref Oruç, mahalle muhtarları, parti yöneticiler ve basın mensupları katıldı.

