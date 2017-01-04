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MHP İL BAŞKANI SERT KONUŞTU

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, kendilerini ülkücü diye tanıtan ama şahsi çıkarları dolayısıyla Dr. Devlet Bahçeli’yi eleştirenlere sert çıktı. Kasap, “Varlığını Türk Devletine adamış Milliyetçi Hareket Partisi’nde bu beklentiler maalesef karşılanamayacaktır. Sizler şahsi ikbal ve çıkarlarınızı gerçekleştireceğiniz yerlere gidin. Bu sizler için bir umut Milliyetçi Hareket Partisi için bir kurtuluş ve temizlik olacaktır” dedi.

MHP İL BAŞKANI SERT KONUŞTU
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Türk milletinin ve devletinin geleceği ve istikbali için PKK-İŞİD-DHKPC ve FETÖ Terör Örgütleri ile girdikleri mücadele de şehadet şerbeti içen şehitlerimizi saygı ve hürmetle anıyor, Aziz hatırları  önünde saygıyla eğiliyorum.
Ayrıca yılbaşı gecesi  Ortaköy de teröristlerce şehit edilen vatandaşlarımıza Allah tan rahmet ailelerine ve milletimize sabır diliyorum dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak Bilge Liderimiz Dr Devlet Bahçeli ve Teşkilatlarımız  15 Temmuz sürecinde Hain, bölücü ve darbeci mihrakların Devletimizi yıkma Türk Milleltini  bölme amaçlarının karşısında dün olduğu gibi bu günde Kararlılıkla durmuş ve Hainliğe geçit vermemiştir.
Tarihte  16 devleti cenk edip fetihler yaparak  kuran Atalarımız ne yazıktır ki bu devletlerin hiçbirisini savaş meydanlarında kaybetmemiştir. !!!Türk tarihinin geneli göz önüne alındığında çoğu devletin iç çekişmeler, hainlikler, kişisel menfaatler  nedeniyle ortadan kalktığı, veya yine bir başka Türk boyu tarafından yıkıldığı görülmektedir. Satılmış vatan hainleri 15 Temmuz’da  aynı senaryo ile devletimizi yıkmak istediler.
Darbeci caniler asker ve polis üniforması ile Milletine silah çekmiş, Ülkemizi güvenlik zaafına uğratmış, Türk Silahlı kuvvetlerini moralmen çökertmiş, itibarını  sarsmış, Genel Kurmay Başkanlığımızı, Özel Kuvvetler komutanlığımızı ve Gazi Meclisimizi Bombalanmış, Darbecilere direnen   İkiyüz elli Sivil vatandaşımızı Şehit etmişlerdir.
Devletimiz bu ağır şartlarla mücadele ederken Ülkücüler ne yapmalıydı?
 o gece  olup biteni Sessizce  Televiyonlardan izleyip, vakıanın seyrine göre duruş mu belirleyecekti.?  bu sessizliğine gerekçe olarak ta ‘’  Biz Hükümette değiliz’ mi  diyecekti? Benim oğlum işe girmedi, ben ihale alamadım, ben müdür olmadım, ben tayinimi yaptıramadım gibi şahsi menfaatlerin esiri olarak Devletimizin yıkılmasına seyircimi kalacaktı? Darbe girişimi ve devamındaki  süreçte  Milliyetçi hareket Partisinden ve Genel Başkanımız Dr Devlet Bahçeliden bu duruşu bekleyenler üzülerek ifade ediyorum ki Ülkücülük nedir ve Ülkücü kimdir i bilmeyenlerdir, Bilge Liderimiz Dr Devlet Bahçeliyi   tanımayanlardır. İşte bu zavallı çıkarcı gürüh Ülkücülerin Devletinin ve Milletinin yanında oluşunu anlayamazlar.
Bakara suresi 216.ayette yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor;  Savaş, hoşunuza gitmediği hâlde, size farz kılındı. Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
Bu Ayeti kerimeden de anlaşılacağı üzere Milleltimizin başına gelen bu şerden Hayır Çıkmıştır.
 
Millet; Topyekün olarak  Milli İrade etrafında toplanmış ve Yenikapı da  İç ve Dış Düşmanlarımıza  Hep Birlikte Bu Devleti Yıkamayacak, bu bayrağı gönlerinden indiremeyecek, Bu Vatanı Bölemeyeceksiniz ‘’Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Devlet, Tek Millet ‘’demiştir.
TÜRK MİLLETİ ÜLKÜCÜ HAREKETİ VE BİLGE LİDERİMİZ DR.DEVLET BAHÇELİ’yi GERÇEK ANLAMDA TANIMIŞTIR.
 
 
 
Değerli Basın mensupları ve Aziz  Hemşehrilerim ;  15 Temmuz sürecinde ve devamında  Bizlerde Bayburt’ta Hiçbir siyasi kaygı ,beklenti ve çıkar gözetmeden Bütün Siyasi Partilerle birlikte  Milli İrade etrafında birleşerek Halkımızla Bütünleştik.
Değerli Basın Mensupları;
Ülkücülük kutlu bir davadır,
Ülkücüler Büyük Türk Milletinin istikbali  için her zaman bedele ödemekten geri durmamıştır. Bu bedel can ile ödenecekse Şehadetten kaçmamıştır. Milleti ve Devleti uğrunda  12 Eylül öncesinde  5000 Ülkücüyü  şehit vermiş, Mensupları idam edilmiş, hapislere atılmıştır. Bizim ideolojimizin temelinde her zaman önce ülkem ve milletim sonra partim olmuştur.
Değerli Basın mensupları Aziz Hemşehrilerim ; Açıkça belirtmek isterim ki  15 Temmuz süreci ve sonrasında şu anda Mecliste kabul edilen yeni Anayasa değişikliğine Partimizin  verdiği destek Devlette var olan Fiili durumun Hukuki duruma kavuşturulmasıdır.
Milliyetçi Hareket Partisi Bu süreçte ne iktidar ortağı olmuştur nede kendisinin böyle bir istek ve beklentisi olmuştur. Milliyetçi hareket partisi Devletinin ve Milletinin faydasına olan her konuda geçmişte olduğu gibi gelecekte de Devletinin yanında yer alacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimizin bu gün içerisinde bulunduğu şartlar ortadadır. Kendilerini Ülkücü zanneden ancak oğlu işe girmediği için, kendisi müdür olamadığı için, tayin ve terfi yaptıramadığı için, ihale  alamadığı  için Milliyetçi Hareket Partisinin bilge lideri Dr Devlet Bahçeli ve teşkilatlarını eleştiren yerden yere vuranlara  bir kez daha sesleniyorum…
Şehitlerimizin aziz hatırası ile yaşayan, varlığını Türk Devletine adamış Milliyetçi Hareket Partisinde bu beklentiler malesef  karşılanamayacaktır. Bu beklenti sahipleri bilmelidirler ki Ülkücü Hareket Şahsi Çıkarların önde geldiği bir hareket değildir. Sizler şahsi ikbal  ve çıkarlarınızı gerçekleştireceğiniz yerlere gidin. Bu sizler için bir umut Milliyetçi hareket Partisi için bir kurtuluş ve Temizlik olacaktır.
Yürümezsek Hak yolda, Erimezsek Hak yolda, Çürümezsek Hak yolda, Gök girsin, kızıl çıksın.
Ne Mutlu Türküm Diyene
 
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