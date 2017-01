MHP İL BAŞKANI SERT KONUŞTU

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, kendilerini ülkücü diye tanıtan ama şahsi çıkarları dolayısıyla Dr. Devlet Bahçeli’yi eleştirenlere sert çıktı. Kasap, “Varlığını Türk Devletine adamış Milliyetçi Hareket Partisi’nde bu beklentiler maalesef karşılanamayacaktır. Sizler şahsi ikbal ve çıkarlarınızı gerçekleştireceğiniz yerlere gidin. Bu sizler için bir umut Milliyetçi Hareket Partisi için bir kurtuluş ve temizlik olacaktır” dedi.

Türk milletinin ve devletinin geleceği ve istikbali için PKK-İŞİD-DHKPC ve FETÖ Terör Örgütleri ile girdikleri mücadele de şehadet şerbeti içen şehitlerimizi saygı ve hürmetle anıyor, Aziz hatırları önünde saygıyla eğiliyorum.Ayrıca yılbaşı gecesi Ortaköy de teröristlerce şehit edilen vatandaşlarımıza Allah tan rahmet ailelerine ve milletimize sabır diliyorum dedi.Milliyetçi Hareket Partisi olarak Bilge Liderimiz Dr Devlet Bahçeli ve Teşkilatlarımız 15 Temmuz sürecinde Hain, bölücü ve darbeci mihrakların Devletimizi yıkma Türk Milleltini bölme amaçlarının karşısında dün olduğu gibi bu günde Kararlılıkla durmuş ve Hainliğe geçit vermemiştir.Tarihte 16 devleti cenk edip fetihler yaparak kuran Atalarımız ne yazıktır ki bu devletlerin hiçbirisini savaş meydanlarında kaybetmemiştir. !!!Türk tarihinin geneli göz önüne alındığında çoğu devletin iç çekişmeler, hainlikler, kişisel menfaatler nedeniyle ortadan kalktığı, veya yine bir başka Türk boyu tarafından yıkıldığı görülmektedir. Satılmış vatan hainleri 15 Temmuz’da aynı senaryo ile devletimizi yıkmak istediler.Darbeci caniler asker ve polis üniforması ile Milletine silah çekmiş, Ülkemizi güvenlik zaafına uğratmış, Türk Silahlı kuvvetlerini moralmen çökertmiş, itibarını sarsmış, Genel Kurmay Başkanlığımızı, Özel Kuvvetler komutanlığımızı ve Gazi Meclisimizi Bombalanmış, Darbecilere direnen İkiyüz elli Sivil vatandaşımızı Şehit etmişlerdir.Devletimiz bu ağır şartlarla mücadele ederken Ülkücüler ne yapmalıydı?o gece olup biteni Sessizce Televiyonlardan izleyip, vakıanın seyrine göre duruş mu belirleyecekti.? bu sessizliğine gerekçe olarak ta ‘’ Biz Hükümette değiliz’ mi diyecekti? Benim oğlum işe girmedi, ben ihale alamadım, ben müdür olmadım, ben tayinimi yaptıramadım gibi şahsi menfaatlerin esiri olarak Devletimizin yıkılmasına seyircimi kalacaktı? Darbe girişimi ve devamındaki süreçte Milliyetçi hareket Partisinden ve Genel Başkanımız Dr Devlet Bahçeliden bu duruşu bekleyenler üzülerek ifade ediyorum ki Ülkücülük nedir ve Ülkücü kimdir i bilmeyenlerdir, Bilge Liderimiz Dr Devlet Bahçeliyi tanımayanlardır. İşte bu zavallı çıkarcı gürüh Ülkücülerin Devletinin ve Milletinin yanında oluşunu anlayamazlar.Bakara suresi 216.ayette yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor; Savaş, hoşunuza gitmediği hâlde, size farz kılındı. Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.Bu Ayeti kerimeden de anlaşılacağı üzere Milleltimizin başına gelen bu şerden Hayır Çıkmıştır.Millet; Topyekün olarak Milli İrade etrafında toplanmış ve Yenikapı da İç ve Dış Düşmanlarımıza Hep Birlikte Bu Devleti Yıkamayacak, bu bayrağı gönlerinden indiremeyecek, Bu Vatanı Bölemeyeceksiniz ‘’Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Devlet, Tek Millet ‘’demiştir.TÜRK MİLLETİ ÜLKÜCÜ HAREKETİ VE BİLGE LİDERİMİZ DR.DEVLET BAHÇELİ’yi GERÇEK ANLAMDA TANIMIŞTIR.Değerli Basın mensupları ve Aziz Hemşehrilerim ; 15 Temmuz sürecinde ve devamında Bizlerde Bayburt’ta Hiçbir siyasi kaygı ,beklenti ve çıkar gözetmeden Bütün Siyasi Partilerle birlikte Milli İrade etrafında birleşerek Halkımızla Bütünleştik.Değerli Basın Mensupları;Ülkücülük kutlu bir davadır,Ülkücüler Büyük Türk Milletinin istikbali için her zaman bedele ödemekten geri durmamıştır. Bu bedel can ile ödenecekse Şehadetten kaçmamıştır. Milleti ve Devleti uğrunda 12 Eylül öncesinde 5000 Ülkücüyü şehit vermiş, Mensupları idam edilmiş, hapislere atılmıştır. Bizim ideolojimizin temelinde her zaman önce ülkem ve milletim sonra partim olmuştur.Değerli Basın mensupları Aziz Hemşehrilerim ; Açıkça belirtmek isterim ki 15 Temmuz süreci ve sonrasında şu anda Mecliste kabul edilen yeni Anayasa değişikliğine Partimizin verdiği destek Devlette var olan Fiili durumun Hukuki duruma kavuşturulmasıdır.Milliyetçi Hareket Partisi Bu süreçte ne iktidar ortağı olmuştur nede kendisinin böyle bir istek ve beklentisi olmuştur. Milliyetçi hareket partisi Devletinin ve Milletinin faydasına olan her konuda geçmişte olduğu gibi gelecekte de Devletinin yanında yer alacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimizin bu gün içerisinde bulunduğu şartlar ortadadır. Kendilerini Ülkücü zanneden ancak oğlu işe girmediği için, kendisi müdür olamadığı için, tayin ve terfi yaptıramadığı için, ihale alamadığı için Milliyetçi Hareket Partisinin bilge lideri Dr Devlet Bahçeli ve teşkilatlarını eleştiren yerden yere vuranlara bir kez daha sesleniyorum…Şehitlerimizin aziz hatırası ile yaşayan, varlığını Türk Devletine adamış Milliyetçi Hareket Partisinde bu beklentiler malesef karşılanamayacaktır. Bu beklenti sahipleri bilmelidirler ki Ülkücü Hareket Şahsi Çıkarların önde geldiği bir hareket değildir. Sizler şahsi ikbal ve çıkarlarınızı gerçekleştireceğiniz yerlere gidin. Bu sizler için bir umut Milliyetçi hareket Partisi için bir kurtuluş ve Temizlik olacaktır.Ne Mutlu Türküm Diyene