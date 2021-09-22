MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap Millet İttifakına Yüklendi

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap yaptığı yazılı basın açıklamasında son günlerde HDP’nin yaptığı tartışmalarla ilgili değerlendirme yaparak Millet İttifakına yüklendi.

MHP İl Başkanı Bekir Kasap’ın açıklaması şöyle;

“Değerli hemşerilerim son günlerde Millet ittifakını oluşturan parti genel başkanları ve Genel Başkan yardımcılarının HDP,PKK ile ilgili yaptıkları açıklamalardan duyduğumuz endişeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Üç yıla yakın bir süredir okyanusun engin sularında HDP PKK’nın yanındadır HDP PKK’dır diyerek Tv ekranlarında , Esnaf ziyaretlerinde nara atanlar bu gün artık kara göründükçe asıl düşüncelerini ortaya koymaya başlamışlardır. Aziz milletimizin bildiği gibi İP’i meclise CHP ve HDP taşımıştır.

Hatırlatmak isterim ki ;

HDP li vekil Fatma kurtalan meclis kürsüsünden iyi partililere dönerek şu ifadelerde bulunmuştur.

İyi Partililer size söylüyorum ;

“Şu an koltuklarınızda HDP lilerin ve PKK’ya gönül vermişlerin oylarıyla oturuyorsunuz.”

Eski Cumhurbaşkanımız Rahmetli Demirel in söylediği gibi “Keser döner sap döner gün gelir Hesap döner” hesap günü yaklaşmış ve herkes kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamış,üç yıl boyunca çeşitli söylemlerle inkar ettikleri gerçeği bu gün kabullenmek zorunda kalmışlar ve kendilerini meclise taşıyan HDP yi haklı görmeye başlamışlardır Üzüntüm odur ki yıllarca kolkola omuz omuza Türk milliyetçiliğinin haklı davası ila-yi kelimetullah yolunda birlikte mücadele edip kader birliği yaptığımız ve kendilerini yine maalesef baştacı ettiğimiz siyasetçilerin bu gün ; bir kırmızı koltuk uğruna Türk Yurdu olan Anadolu’nun 1000 yıllık Tarihine İhanet etmekle birlikte işlerine geldiğinde Ülkücülük iddasında bulunanların 1980 öncesi bu aziz vatanın bölünmez bütünlüğü için şehadet şerbeti içen ülkücü şehitlerimizin kemiklerini sızlattığına şahit oluyoruz

Değerli Hemşehrilerim, Bu hain PKK Vatan Nöbetindeki Askerimizi,Görevi başındaki Polsimizi,İzin yolunda Öğretmenimizi, Masası başında savcımızı iş makinesi içerisinde Yol çalışması yapan işçimizi, Hamile kadınlarımızın karnındaki çocuğu haince katlederek binlerce Vatan evladımızı öldüren katiller gürûhu değil mi? Bu HDP evlerinde PKK lı teröristi saklayan, terörist cenazelerinde ağıtlar yakan, Kandilin emirleri ile hareket eden mazbatalı hainler değil mi?

Biz Milliyetçi Hareket Partilileri ve Ülkücüler olarak CHP ve İP’in PKK’nın Mazbatalı teröristlerinin oluşturduğu HDP yi destekleyen açıklamalarından utanç duyuyor ve taktiri “Vatan Sana Canım Feda “Diyen siz Aziz hemşehrilerimizin ve ülkücü kardeşlerimizin taktirine bırakıyoruz.

Yukarıda arzettiğim konu ile ilgili gelişme ve açıklamaları Hürriyet gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvinin 22 Eylül ( bugünkü )yazısını harfine dokunmadan aşağıda bilginize sunuyorum

“Cumhurbaşkanlığı hesabı”

Peki Kılıçdaroğlu HDP hamlesini niye yaptı? Siyasette hiçbir söz boşa söylenmez. Hele lider düzeyinde yapılan siyasi hamlelerin bir hedefi vardır. O hedef cumhurbaşkanlığı hedefi. 2023 seçimlerine giderken Kılıçdaroğlu, HDP oylarını yanına çekmek için çözümün adresi olarak gösterdi. Bu milimetrik olarak hesaplanmış bir hamleydi. Çünkü Kılıçdaroğlu, HDP’yi Kürt sorununun çözümünün adresi olarak değil, cumhurbaşkanlığı düğümünü çözecek parti olarak görüyor.

“Meral Akşener ne diyecek?”

Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu’nun tekil konuştuğu oysa Millet İttifakı ortakları olarak ortak bir dille konuşmak gerektiği yönünde uyarıda bulunmuştu.

Ama bırakın CHP’yi, İYİ Parti kurmayları dahi Paçacı yerine Kılıçdaroğlu’na destek verdiler. Demek ki Kılıçdaroğlu’nun tekil konuşması Akşener’in kurmaylarını rahatsız etmiyor.

CHP liderinin “Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz” çıkışı, gözlerin yeniden İYİ Parti’ye çevrilmesine yol açtı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, HDP’nin meşru bir parti olduğunu söyledi. Böylece Kılıçdaroğlu’na destek çıktı.

Aytun Çıray, “HDP’yi PKK üzerinden şeytanlaştırıyorlar” açıklamasını 11 Ağustos tarihinde yaptı. O günden bu yana tam 44 gün geçti. Meral Akşener o günden bu yana Aytun Çıray’ın sözleri için bir şey konuşmadı. Bu da onayladığı anlamına geliyor. Çünkü Aytun Çıray, aynı zamanda Meral Akşener’in başdanışmanı.”

(Abdulkadir Selvi)

Değerli Hemşehrilerim ki yukarıda sizlere aktardığım cümleler harfi harfine Abdulkadir Selvi’nin köşesinde yazdıklarıdır.

Bu yazıda açıklanan konuları Aziz Milletimizin ve Siz Değerli Hemşehrilerimizin taktirlerine Arzediyor ve Tekrar belirtmek istiyorum ki Bizler Cumhur İttifakı Olarak Sayın Cumhurbşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Dünyasının yaşayan Bilge Lideri Doktor Devlet Bahçeli’nin liderliğinde Eğilmeyen başımız ,Sarsılmayan inancımızla Büyük Türk Milletinin hizmetinde yarınlara emin adımlarla yürüyeceğiz.”