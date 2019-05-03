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MHP Bayburt Heyetinden Ankara Çıkarması

31 Mart yerel seçimlerinde Bayburt’ta Milliyetçi Hareket Partisi’nin Belediye Başkanlığını kazanması sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi’nin oluşturduğu heyet Ankara ziyareti gerçekleştirdi.

MHP Bayburt Heyetinden Ankara Çıkarması
03 Mayıs 2019 Cuma 11:01
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Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MYK Üyesi İdris Aydın, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Bayburt Belediye Başkan Yardımcı Süreyya Türkmenli, Bayburt Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, ilçe ve belde başkanlarından oluşan heyet öncelikle Anıtkabir’i daha sonra  Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret ettiler. 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’nde geçen heyet burada, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek hatıra fotoğraf çektirdiler. 

Daha sonra Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile  Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis Üyeleri Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ne geçerek Dernek Başkanı Adnan Bayram ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ettiler.

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