Maliye Bakanı Ağbal Yeni Yatırımları Anlattı

İl Özel İdaresi asfalt şantiyesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi ve yeni yapılan Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim kampüsünde incelemelerde bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gaziantep’te yaşanan terör saldırısıyla ilgili olarak “Dün gece Gaziantep’te alçak bir terör saldırısı meydana geldi. Bu terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Türkiye’nin terör örgütleriyle yürütmüş olduğu mücadelenin bu tür saldırılarla akamete uğraması asla mümkün değildir. Her türlü terörle, PKK terörüyle, DAEŞ terörüyle, FETÖ terörüyle hangi terör örgütüyle olursa olsun Türkiye’nin mücadelesi kararlı bir şekilde devam edecektir.” dedi.

Ardından PKK terör örgütü tarafından yapılan terör eylemleri ve şimdi de muhtemelen DAEŞ terör örgütü tarafından ard arda yapılan bu saldırılar da terör örgütlerinin arasındaki işbirliğini ve Türkiye’ye karşı yürüttükleri bu alçakla saldırıları nereye kadar götürmek istediklerini ortaya koyuyor. Gerek Gaziantep’teki bu menfur terör olayında gerekse daha önce PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarında şehit olan bütün güvenlik görevlilerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Milletimize başsağlığı diliyorum. Bu saldırılar bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirecek, terörle olan mücadelemizi de artıracaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve bizler hükümet olarak çok yönlü bir şekilde bu olayların üzerine gideceğiz. İnşallah uluslar arası toplumla da birlikte terörle mücadeleyi çok yönlü bir şekilde sürdüreceğiz. Bu konuda gerekli açıklamaları da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız zaten yapıyorlar.”“Gerek 7 Haziran seçimlerinden sonra gerekse 1 Kasım seçimlerinden sonra Bayburt’a çok yönlü bir şekilde hizmet ediyoruz. İhtiyacı olan yatırımları bir bir Bayburt’a getirmeye çalışıyoruz. Daha önce 7 Haziran seçimlerinde dile getirmiştik; Bayburt’un uzun vadede kalkınmasına ve ihtiyaç duyduğu istihdamına cevap verecek en büyük proje üniversitenin büyütülmesiydi. Bu alanda çok önemli mesafeler kat ettik. Yeni fakülteler kurduk, yeni Yüksekokullar kurduk. Rektör hocamız sağ olsun bu konuda gereken çalışmaları yaptı. Her yeni eğitim yılında alınacak öğrencilerin kontenjanları sürekli artıyor. Böylelikle 2019 gelindiğinde 15 bin öğrenci sayısı hedefimize ulaşmış olacağız.”“Bayburt’un iki yüz yataklı bir devlet hastanesi ihtiyacı vardı. Bu konuda da çok önemli mesafeler kaydedildi. Yakın bir zaman da inşallah ihalesine çıkılacak ve Demirözü yolu üzerinde Bayburt modern ve yeni bir hastaneye kavuşmuş olacak.“Polis okulu bünyesinde beş yüz yataklı yurt inşaatına fiilen başladık çalışmalar devam ediyor. Önemli olarak yaptığımız yatırımlardan bir tanesiydi.”Şimdi içerisinde bulunduğumuz eğitim kampüsü inşaatı süratle tamamlandı. Yeni eğitim ve öğretim dönemi başında hizmete girecek. Bu da Bayburt’ta ortaöğretim çağındaki öğrencilerimiz için son derece modern bir kampüs ortamında eğitim almalarını sağlayacak.”“Adalet Bakanlığı tarafından Bayburt’ta çalışmalarına başlanacak olan yatırımlarımız var. Gerek yeni bir açık cezaevi gerekse içişleri Bakanlığı tarafından yapılacak olan geçici barınma merkezi Bayburt’a gerçekten iş ve aş getirecek projeler. Dolayısıyla biz burada Bayburt’a gerek seçimden sonra gerekse hükümet olarak verdiğimiz sözleri hiç vakit geçirmeden tek tek yerine getiriyoruz. Bundan sonra da inşallah yerine getirmeye devam edeceğiz.”“İl Özel İdare bünyesinde 160 ton kapasiteli asfalt plentini faaliyete geçiriyoruz. Şu anda ki asfalt plen tinin kapasitesi 40 ton. Asfalt plentinin kapasitesini 4 kat artırarak yepyeni bir asfalt plenti yapıyoruz. Burada sadece miktar olarak üretilecek asfalt miktarı artmayacak aynı zamanda asfaltın kalitesi de artacak. Böylelikle hem belediyelerimizin hem de köylerimizin ihtiyaç duyduğu asfalt burada çok daha fazla miktarda ve çok kaliteli bir şekilde üretilecek.”“İl özel idaremiz köylerdeki içme suyu kalitesinin arttırılması temiz içme suyuna kavuşturulması noktasında bir hamle başlattı. Yaklaşık 2 yıllık bir periyotta tüm köylerimize içilebilir, temiz, sağlık bakanlığının ölçülerine uygun bir alt yapı oluşturacağız. Yarısının bu dönemde ihaleleri yapıldı. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Yani bir köyde içme suyu temiz değilse gerisi teferruat. Dolayısıyla ne yapıp edip bizim bu içme sularını temiz bir hale getirmemiz lazım. Kaynaktan eve kadar bütün tesisatlar gözeden geçiriliyor. hiç yoksa baştan yapılıyor. eğer aksaklık varsa tadilat yapılıyor.”"OSB tabi Bayburt için son derece önemli bir yatırım. Yıllar önce bir Organize sanayi bölgesi yapılmış ama alt yapı istenilen düzeyde değil. Bu konuda ben hem Bilim Sanayi Bakanımıza, hem Kalkınma Bakanlığımıza, hem de Enerji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Daha önce organize sanayi bölgesine doğalgaz getirilmesiyle ilgili ihale yapılmıştı. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Yakın bir zamanda bu iş tamamlandığında doğalgaza kavuşmuş olacağız. Ayrıca diğer altyapı sorunları konusunu da uzun süredir takip ediyorduk. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı projeyi uygun gördü 14 milyon bedelli bir proje Kalkınma bakanlığına gitti sağ olsunlar onlarda projeyi uygun gördüler. Takip ediyoruz. En yakın zamanda inşallah ihaleye çıkacak. Bu yatırımlar olduğunda biz artık Bayburt'a yatırım yapmak isteyen yatırımcıları çok rahat bir şekilde Bayburt'a davet edeceğiz. ""Yine buraya gelmeden önce 21 Şubat küçük sanayi sitemize uğradık orada da yağmur suyu kanalizasyon altyapıyla ilgili bir takım sorunları vardı. Sağ olsun belediye başkanımız bu konuya büyük bir ilgi gösterdi. Kendisi ekibiyle birlikte süratle çalışmalarını yapacak. Bakımla tamirle çözülecek sorunları bu şekilde çözeceğiz. Bunun dışında tamamen yeniden yapılması gereken altyapıları da buda küçük sanayi sitemizdeki arkadaşlarımıza inşallah büyük bir moral olacak. Her zaman söylüyorum. Bayburt'a her zaman en çok emek veren yer bizim küçük sanayi sitemizdir. Buradaki arkadaşların her birisini tanıyorum. yürekli insanlar çabalıyorlar gayret ediyorlar evlerine ekmek götürüyorlar. bizim her zaman o arkadaşlarımızın yanında olmamız lazım.""Orman ve Su İşleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz bir proje var. Bayburt'ta Çoruh'un her iki kenarının da tamamen Bayburt'un tarihi yapısına, dokusuna uygun bir şekilde kaplamayla kaplanması. Köprülerin tamamen yeniden yapılarak Bayburt'un tarihi ve kültürel yapısına uygun olarak Çoruh'taki köprülerin yapılmasıyla ilgili sayın bakanımıza ben teşekkür ediyorum gayret içerisinde. En son DSİ gene müdürüyle görüştüm bir an önce yapmaları noktasında kendilerinden yardım istedim. Orada da inşallah iyi şeyler olacak dolayısıyla hep ne dedik Bayburt'ta Çoruh'un her iki kenarında da gerek kentsel dönüşümle gerek yapılacak plan değişiklikleriyle iki kenarını açalım orada gerçekten kadim ve kültürel bu tarihi şehre yakışan bir Bayburt'u oluşturalım. Burada da ilgili bakanlıklarımızla görüştüm onlardan da çok güzel destekler var.""Gençlik spor bakanlığımızla yürütmekte olduğumuz bir proje var. Tribünlerden bir tanesi yapılmıştı. Diğer tribünü de bakanlığımız yatırım programına aldı. Dolayısıyla ihaleye hazır hale geldi. Artık Bayburt iki tribünü de yenilenmiş bir futbol sahasına kavuşmuş olacak. Buda Bayburt için son derece önemli. Ayrıca Spor Toto'nun desteğiyle mahallelerimize sentetik halı sahalar yapıyoruz. Şehir parkında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan parkımız vardı oda tamamlandı. ""Bayburt'taki Demirözü yolundaki kışlayı tamamen Arpalı tarafında bir yere taşıyoruz. Orada askeriye için yeni bir kışla alanı belirlendi. Dolayısıyla buradan boşalacak alanı da biz üniversitemize veriyoruz. Bayburt Üniversitesinin bununla birlikte kampus alanı iki buçuk katına çıkıyor. Kentin aslında yeni bir can damarı haline gelecek. Çünkü oradaki yeşil alanı üniversite halka da açacak. Protokoller tamam, herkes imzaları attı. Maliye bakanı sıfatıyla bende imzamı attım dolayısıyla şu anda TOKİ'de başbakanlığa ihale için müracaat etti. ""Altyapı konusunda demiştik biz arkadaşlar sabırlı olun. Belediye başkanımız çok gayretli bir şekilde altyapıyı yapıyor bu işin üst yapısının yapılması için belli bir zaman beklemek gerekiyor. Kontroller yapılması gerekiyor. Bu kontroller yapıldı. Üst yapının ihalesi de yapıldı. İki merhalede üst yapıyı tamamlayacağız. Birincisinde Bayburt belediyesi şehrin belli bir bölümüyle ilgili sıcak asfalt atacak kaldırımlar yapacak. Belirli mahallelerden bu başlamış olacak. Dolayısıyla üstyapıyla ilgili bizim vermiş olduğumuz söz yerine geldi. Artık üstyapıyla ilgili çalışmaları vatandaşlarımız görmüş olacaklar. İnşallah valiliğin hemen arkasında bir kent meydanı oluşturma çalışmasına başlıyoruz. İki katlı yerin altında bir otopark yapıyoruz. Daha sonra da valiliğe ait orada bulunan binaları yıkmak suretiyle orada geniş bir meydan oluşturacağız. "Maliye Bakanı Naci Ağbal daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve beraberindeki heyetle programı kapsamında Beşpınar, Devetaşı ve Mutlu köylerini ziyaret ederek Gümüşhane’ye hareket etti.