KONGRELER ERTELENDİ

Önümüzdeki haftadan itibaren kongreler ertelenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüs uyarısı.Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla kongreye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının kontrolden çıkmasının yol açacağı sorunların daha büyük olacağını söyledi.

Salgının kontrole alındığı döneme kadar kongrelerin de erteleneceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz. Yeni dalgayı da kırdığımızda aydınlık günler gelecek." açıklamasında bulundu.

"SALGIN SONRASI DÜNYADA KENDİMİZE İYİ BİR YER EDİNMEKTE KARARLIYIZ"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının devamında şu başlıklar yer aldı:

"Hukuki altyapımızı geliştirerek, ekonomimizin oturduğu temelleri güçlendirerek, üretimi ve istihdamı artırarak, salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIK"

Önümüzdeki tüm zorluklara rağmen doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlendirme, zenginleştirme mücadelemizde yeni bir dönem başlattık.

Demokrasi ve kalkınma mücadelemizin önünde set kuramaacaklarını görenler, son 7 yıldır ellerindeki tüm kozları sahaya sürdüler.