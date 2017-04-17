KOBAL TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNİ DEĞERLENDİRDİ

AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal Bayburt’un referanduma resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 81,7 oranında destek vererek Türkiye’de rekora imza atmasının ardından bir teşekkür mesajı yayımladı.

“Haydi Bismillah’ diyerek, yollara düşen ve bu kutlu dava için, milletimiz için mücadele eden tüm kardeşlerime selam olsun. Bu bayram gününü bizlere yaşatan Rabbime şükrediyorum. Referandum sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.” diyen İl Başkanı Kobalın mesajı şöyle:

Anayasa değişikline rekor bir oranla destek veren saygıdeğer hemşerilerim başta olmak üzere Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a, Milletvekilimiz Sayın Şahap Kavcıoğlu’na Bütün İlçe Başkanlarıma, Kadın Kolları Teşkilatımıza, Gençlik Kolları Teşkilatımıza, Meclis Üyelerimize, Mahalle Başkanlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin her ferdine teşekkür ediyorum. Bizimle beraber 3 aylık çalışma sürecinde durmadan, yorulmadan koşan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hep birlikte dualarımızı kabul eden Mevla’ya şükrediyoruz.

Bayburt kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır

16 Nisan’da kazanılan zafer bütün milletin zaferidir. Bütün Türkiye’nin coşkusudur. Kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz kazanmıştır. Allah’ın izniyle Bayburt kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır. ‘Hayır’ oyu kullanan ‘Evet’ oyu kullanan her bir kardeşimi yürekten tebrik ediyorum. Bu topraklarda geçerli tek akçe milletin iradesidir. Bizler Çaldıran’da birlikteydik. İstanbul’un fethinde birlikteydik. Çanakkale savaşında birlikteydik. Kop Dağı’nda, Sarıkamış’ta birlikteydik. Kurtuluş savaşında birlikteydik. 15 Temmuz’da kaderimizi birlikte yazdık. 16 Nisan’da ‘Evet’ oyu kullanan ve ‘Hayır’ oyu kullanan kardeşlerim kaderini birlikte yazmışlardır. Hamdolsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Milletimizin geleceğine Amsterdam değil, Brüksel değil, Berlin değil, Paris değil; Türk milleti karar verdi şükürler olsun. Darbeler ve vesayet kaybetti. Artık sistemin gerçek sahibinin millet olduğu tescillenmiştir”

“AK Parti Bayburt demektir. AK Parti Recep Tayyip Erdoğan demektir. Milletimiz olarak kutlu bir sevinci daha yaşıyoruz. Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın artık AK Parti’nin başına gelmesine bir mani kalmamıştır. Zaten hep gönüllerimizdeydi. Millet dedi ki, ‘Sevdanla, partinle, davanla kucaklaş. Sen bu partinin kurucusu olarak, milletimizi geleceğe taşı. Senin evin AK Parti’dir’. Bayburt olarak gururluyuz, mutluyuz. Saygıdeğer liderimize aramıza hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz. Rabbim bizleri dualar yüzü suyu hürmetine hiç mahcup etmedi. Bizler daha fazla çalışarak, teşkilatımızla daha fazla kucaklaşarak AK Parti’nin kutlu davasına, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.