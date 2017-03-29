16 Nisan Halkoylaması öncesi düzenlenen etkinliklerle, anayasa değişikliğinin hangi konularda neleri değiştireceği vatandaşla paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Bayburt’ta okuyan üniversite öğrencilerine yönelik olarak, 28 Mart 2017’de, “Anayasa Değişikliğinin Ekonomiye Etkisi” isimli bir konferans düzenledi. Konferansta Bayburt Milletvekili, T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu bir sunum gerçekleştirdi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonundaki programa Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kurum amirleri, kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kavcıoğlu konuşmasına, ülkemizin parlamenter sistemle yönetildiğini, cumhuriyetin kuruluşunda parlamenter sistemle fakat tek partiyle; 1950 sonrasında da çok partili sistemle yönetildiğini ancak yasama, yürütme ve yargı erklerinin bu sistemde halkı göz ardı ederek üstün olmaya çalışıp vesayet odağı olmalarından sıkıntı çıktığını söyleyerek başladı.

Parlamenter sistemin dünyada, İngiltere gibi monarşik sistemlerde uygulanabildiğini söyleyen Kavcıoğlu; monarşik olmayan sistemlerde, Fransa ve Almanya’da olduğu gibi, temsili yani çok güçlü olmayan cumhurbaşkanlıkları ve onun yanında parlamentodan çıkan hükümetlerle bu sistemin işletildiğini ifade etti. Türkiye’nin de bu ikinci grubun içinde olduğunu belirten Kavcıoğlu, bu sistemin aksaklıklarının uygulanan her ülkede görülebildiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin şu an güçlü olmasıyla sistemdeki aksaklıklardan etkilenmediğini ama bunun kalıcı olmadığını anlatan Kavcıoğlu, Türkiye özelinde vesayetler üzerinde kurulan bu sistemin krizler ve darbelere neden olduğunu, bunun da ne kadar güçlü olursa olsun ekonomi için büyük bir risk olduğuna değindi.

Konuşmasının devamında yakın tarihten örnekler vererek mevcut sistemin aksaklıklarına dikkat çeken Kavcıoğlu, bu sistemin vesayet odakları doğurduğunu ve bunun da darbelere zemin hazırladığını belirtti. Darbelerin Türkiye’ye olan zararına değinen Kavcıoğlu, 1960 darbesi ve 1970 muhtırasıyla Türkiye’nin çok büyük bir beyin göçü verdiğini belirtti ve “Eğer 1960 ihtilali olmasa Türkiye o dönem Avrupa Ekonomik Topluluğu’na yani Avrupa Birliği’ne girecekti.”dedi.

Kavcıoğlu, konuşmasının sonunda 16 Nisan halkoylaması ile öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Konferans Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konsey Başkanı Mehmet Akif Kacır’ın Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu’na plaket takdim etmesiyle sona erdi.