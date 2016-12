Kavcıoğlu 'provokatör'lere dikkat çekti

Geçtiğimiz Pazar günü öğrenciler arasında yaşanan kavgadan çıkan olaylar sonrasında yapılan açıklamalarda provokatör girişimler kınanmıştı.

Geçtiğimiz Pazar günü öğrenciler arasında yaşanan kavgadan çıkan olaylar sonrasında yapılan açıklamalarda provokatör girişimler kınanmıştı. Bir kınama da Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu'ndan geldi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan 'Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanun Tasarısının' 1. maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmada olaya değinen Kavcıoğlu, "Sosyal medyada özellikle kışkırtılarak, gençlerimiz belirli bir yere yönlendirilerek sanki orada bir PKK baskını, PKK'lı öğrenciler varmış gibi bir yanlış algıyla bir olay gerçekleştirilmeye çalışıldı" dedi.

Kavcıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Pazar gecesi Bayburt'taki bir olayla ilgili kısa bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Bugün yine bir milletvekili arkadaşımız da gündeme getirdi. Pazar akşamı, biliyorsunuz, Türkiye'de büyük bir birliktelik vardı, Türkiye çok güzel bir gün yaşadı. Aynı şekilde, Bayburt'ta da bütün siyasi partilerimizle, bütün kesimlerle birlikte ülke bu hain kalkışmaya karşı onurlu bir duruş sergiledi. O gece, maalesef, yine tespitlerimize göre, bu hain örgütün kışkırtması sonucu Bayburt'ta gençler arasında üniversitede yapılan bir sınavdan dolayı -Güneydoğulu kardeşlerimiz de oradaydı- gündüz bir tartışma olduğu söyleniyor. Onun dışında herhangi bir şey olmadığı hâlde gece saatlerinde böyle bir olay varmış gibi sosyal medyada özellikle kışkırtılarak, gençlerimiz belirli bir yere yönlendirilerek sanki orada bir PKK baskını, PKK'lı öğrenciler varmış gibi bir yanlış algıyla bir olay gerçekleştirilmeye çalışıldı. Ben de oradaydım, kesinlikle böyle bir olay yoktu; ne bir PKK saldırısı vardı Bayburt'ta ne bizim halk isyanı ya da ayaklanması gibi... Bir yanlış anlaşılma ve yanlış yönlendirmeden dolayı gençlerimizin bir anlık bir davranışı; biz oradaydık, bunu da kısa sürede yatıştırdık. Böyle bir durum yoktur. Bayburt Türkiye'de en sakin, asayişi hemen hemen en iyi yerlerden bir tanesidir. 2015 yılında hiç cinayet işlenmemiş bir şehirdir. Dolayısıyla Türkiye'nin bu tür sorunlarında her zaman dimdik ülkemizin, milletimizin yanında olan bir şehirdir. Dolayısıyla Güneydoğulu kardeşlerimizin bizim orada olması, üniversitede okuması adına hiçbir sıkıntı yoktur. Basında ve medyada bu tür şeylerin olması çok doğru değil. Şu an bizim üniversitemizde çok sayıda Güneydoğu'dan gelen kardeşimiz okumaktadır. Ertesi gün hem ben hem rektörümüz bu konularda toplantı yaptık, arkadaşlarla da görüşüldü. Onların teminatı Bayburtlulardır, bizlerizdir. Dolayısıyla, buradaki bu yanlış anlaşılma. Sizlerden de ricam... Bu tür bir olay varmış gibi sosyal medyadaki yanlış algıdan dolayı oluşturulan bir şey; kesinlikle böyle bir şey yok. Tüm Güneydoğulu arkadaşlarımız Bayburt'ta her yerden daha rahat bir şekilde okuyabilir, bunun teminatı bizleriz. Ama PKK'lı veya PKK'ya destek olarak herhangi bir şey olduğunda da yine en iyi şekilde Bayburtlular bunun karşısında duracaktır, durmaya da devam edecektir, bunu da belirteyim."dedi.