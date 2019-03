Bayburt Sivil toplum kuruluşları ,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ı ağırladı.

Bayburt Eğitim ve Hizmet Vakfı,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve İstanbul’daki tüm Derneklerimizle birlikte İstanbul Yeşilköy wow otelde sabah kahvaltı Programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ı ağırladı.

Programa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,İstanbul AK Parti Milletvekilleri,Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bayburtgrup Yönetim kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk,İşadamı Şeref Yazoğlu,İstanbul Bayburtspor Kulüp Başkanı Bünyamin Yazoğlu,Sivil Toplum kuruluşu Başkanları,Brokratlar ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman açılış konuşmasında Bayburtluların duruşu bellidir,Bayburtluların Bayrağın,Vatanın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın yanında durur.

Değerli dostal Bayburtlular vefalıdır,Şimdi size soruyorum seçimlerde kime oy vereceksiniz,Tabiiki Bayburt’a Havalimanını getiren,Bayburt’a duble yolları getiren,Zigana ve Kop geçitlerini yapan,Türkiye’nin gelişiminde büyük hizmeti olan vizyonel Başkana,Binali Yıldırıma oy vereceğiz,Cumhur ittifakına oy vereceğiz dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Bayburt'un her geçen gün büyüyerek kalkındığını ifade ederek, "Biz Bayburtlular olarak memleket meselelerinde her zaman milletin yanında her zaman dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alarak, inşallah içinde olduğumuz dönemde de Bayburt bir kez daha hem Bayburt’ta hem İstanbul’da hem de tüm Türkiye’de değerli hemşerilerim sizlerin katkılarıyla büyük bir destan daha yazacak.

Bayburt her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Yatırımlar devam ediyor. Hastanemizi inşallah bu sene temmuz ayında hizmete açıyoruz. Eğitimden, sağlığa, kültüre kadar her türlü yatırım yapılıyor, yapılmaya da devam edecek. Her geçen gün Bayburt'un silüeti değişiyor. Yeni yeni parklar, yeşil alanlar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde Bayburt daha fazla yatırım alacak. Bunu yapmak için gerekli her türlü altyapıyı tamamladık. Bundan sonra da Bayburt’a destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yıldırım: Hemşehrilerimi görünce Yorgunluğum kalmadı

Yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ama hemşehrilerini görünce yorgunluklarının kalmadığını belirten Yıldırım, terörle mücadelenin Türkiye için çok önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülke için çok güzel işler yaptıklarını belirten Yıldırım, "Bu topraklarda kader birliği yaptık. Türkü de, Kürdü de, Lazı da, Alevisi de, Sünnisi de hep birdir, bu milletin aziz evlatlarıdır. Yeter ki bu devletimiz için beraber çalışalım.

İnşallah sizin desteğinizle göreve gelirsek, bu ekonomik krizden çıkmanın yolu da İstanbul'un ekonomisini büyütmekten geçiyor. İstanbul'da gencimize daha çok iş bulmaktan geçiyor. 16 yıllın tecrübesini kullanarak, İstanbul'u dünyanın sayılı şehirleri arasına kurmaya karar verdik." diye konuştu.

5 yılda 500 bin gence iş imkanı Binali Yıldırım, daha sonra Avcılar'daki Denizköşkler Toplantı ve Davet Salonu'nda "Binali Yıldırım gençlerle buluşuyor" etkinliğine katılarak, gençlerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, belediye başkanı seçilirse 5 yıl içinde İstanbullu 500 bin gence iş imkanı sunacaklarını belirterek, kimilerini kuracakları teknoloji üslerinde istihdam edeceklerini, kimilerine ise yatırım yapacak büyük firmaların şirketlerinde iş imkanı sunacaklarını anlattı.

Yeni açılan İstanbul Havalimanı'nda 2 bin 500 kişinin çalışacağını ifade eden Yıldırım, istihdam edecekleri gençleri İBB'de değil, farklı şirketlere yerleştireceklerini söyledi. "Onu da ben yaptım" Yıldırım, gençlere sorduğu, "Geçen hafta açılışı yapılan Gebze-Halkalı banliyö tren hattına bineniniz var mı?" sorusuna, "Evet" yanıtını alınca, "Onu da ben yaptım" şeklinde espri yaptı. "En sevdiğiniz cami hangisi?" sorusuna Yıldırım, Sultanahmet Camisi cevabını vererek, Sultanahmet Camisi'nin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Soylu: “Benim ne demek istediğimi güzel hemşehrilerim anlar” Bakan Soylu, önümüzdeki 5 yılda destansı hizmetlere imza atacak olan, Anadolu'nun güzel insanı Binali Yıldırım'ı ve tüm Bayburtluları selamladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da mesajı olduğunu dile getiren Soylu, "Cumhurbaşkanımızın mesajı var, 'Bayburt'taymış gibi çalışsınlar. Benim ne demek istediğimi güzel hemşehrilerim anlar.' dedi" ifadesini kullandı.

On yıllardan beri Türkiye'nin büyük sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Soylu, "Şu nesil darbe, başbakan idamı, değerlere saldırı ve kutsallarımıza saldırılar gördü. Bu nesil yüzde 8 binlik faizler, doktorun yüzünün 5 dakika görülmesinin mucize olduğu bir Türkiye gördü. Bu ülke defalarca Amerika'nın, Avrupa'nın parmak sallamasını, bizi küçük ve hakir görmelerini gördü." diye konuştu.

"Karadeniz evladı PKK'ya yamanmaz, PKK'nın celladı olur"

"Bugün karşınızdakiler bir tavır ortaya koyuyorlar. 94 tane PKK'ya hizmet eden belediyeyi görevden almadık mı?" diyen Soylu, şöyle devam etti: "Ben Karadeniz evladıyım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı İmamoğlu çıkıyor diyor ki; şöyle şuralıyım, buralıyım diye. Bana o lazım değil. Adam laf söyledi, suratında meymenet olmayan bir adam.

'Kürdistan'da biz kazanacağız. Batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz' dedi.

Bir tek söz duydunuz mu siz İmamoğlu'ndan, Ankara'daki Mansur Yavaş'tan? Bu hükümetin bana verdiği görev şudur, olaylar olmadan tedbire karşı koruyabilmek.

Karadeniz evladı bir belediye başkanlığı için PKK'ya yamanmaz, PKK'nın celladı olur." "Saadet Partisi'yle PKK ittifak etmektedir

" Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendisine "En ahlaksızca kampanyayı yapıyor." dediğini belirten Soylu, "Ahlaksızlık yapan ben miyim? Yoksa rahmetli Erbakan'ın 'Milli Görüş'ünü iki tane milletvekilliği için PKK'ya satan mıdır ahlaksız? Şanlıurfa ve Adıyaman bugüne kadar PKK'nın sızmadığı yerlerdir. Şimdi orada Saadet Partisi'yle, PKK ittifak etmektedir. Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan kapı kapı Saadet Partisi'nin kazanması için çalışmaktadır." diye konuştu. Soylu şöyle devam etti: "İstanbul'da 325 HDP'li ve PKK'lıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden aday yaptılar. Patlayıcı taşıyanları, Apo için açlık grevi yapanları, cezaevinde yatanları...

O zaman biz niye 94 belediyeyi görevden aldık?

Neden evlatlarımızı şehit oluyor bana birisi söylesin. Adam diyor ki, 'İstanbul'da İmamoğlu da Ankara'da Mansur Yavaş da diğerleri de bilecek onlara biz kazandırıyoruz.' Pazartesiden sonra alacaklarımızı alacağız.

Bu sözleşmenin altında kimin imzası var? Şehit ailelerinin, gazilerin imzası var mı? Bu sözleşmenin altında Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası, FETÖ'nün adamlarının, PKK'nın, Kılıçdaroğlu'nun imzası var. 31 Mart'ta öyle şerefli bir imza atın ki o sözleşmeyi atanların yüzüne çarpın. Yapmak istedikleri önümüzdeki 4,5 yıl içerisinde Türkiye'yi kaosa sokmak." Soylu, "50 yıl sonra bugün atılan adımın semeresinin ne olduğu şükranla yad edilecektir. Tayyip Erdoğan top oynamayı biliyor değil mi? Tayyip Erdoğan'ın ayağına bir topu verin de şu Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir topu çaksın 90'a." dedi.

Programa, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, İstanbul AK Parti Milletvekilleri, Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Bayburtgrup Yönetim kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk,İşadamı Şeref Yazoğlu,İstanbul Bayburtspor Kulüp Başkanı Bünyamin Yazoğlu,Sivil Toplum kuruluşu Başkanları,Brokratlar ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.