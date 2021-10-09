İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bayburt'ta

Aydıntepe yol ayrımında karşılanan Ekrem İmamoğlu, burada yarım saat kadar vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

BAYBURTGÜNDEM- Gümüşhane’de rahmetli Mustafa Canlı adının verildiği Bilim Sanat Merkezi’nin açılışına geldiğini hatırlatan İmamoğlu, Bayburt’tan Erzurum’a geçip, oradan İstanbul’a görevinin başına döneceğini belirterek, “Hepiniz bilin, buradaki sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz bilin ki, İstanbul’da görevini, ahlaklı, namuslu, dürüst, buradan baktığınızda ‘helal olsun dedirtecek', işini yapan bir kardeşiniz, arkadaşınız, hemşehriniz var” dedi.

İstanbul’da güzel işler yaptığında, memleketin tamamına çok fayda sağlayacağına değinen Ekrem İmamoğlu, “Bu faydayı sağladığımızda memleketimizde de bir kısım sıkıntılı işlerin düzeleceğini biliyoruz. Tam da bu duyguyla ülkemizin yakın geleceğinde herkesin adaleti hissettiği, hukuku hissettiği, birbirini sevdiği, birbirini saydığı, çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı, gençlerimizin iyi eğitim aldığı ve iş imkanı bulduğu bir ülke olmayı hep beraber başaracağız. Dolayısıyla bu güzel anı sizlerle paylaşmaktan büyük onur duyuyor, hepinizi sevgi ile saygı ile selamlıyorum.

Unutmayın ki, şu duyguyu aklınızdan çıkarmayın ki her şey çok güzel olacak” şeklinde konuştu.

Esnaf ziyaretlerini sürdüren İmamoğlu, bir esnaf ziyaretinde vatandaşın kendisine uzattığı 'Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde adlı kitabı imzaladı. İmamoğlu daha sonra aracına binerek Baksı Müzesi'ne hareket etti.