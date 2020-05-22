İL BAŞKANLARI TOPLANTISINI İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap etti.

Kovid -19 nedeniyle İl başkanlarını toplantısını ekran karşısında yapan AK Parti genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ,İl başkanları toplantısına Bayburt Milletvekili Fetani Battal,AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat,İl genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, AK Parti kadın kolları başkanı Esra Ertem Şipal katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap etti.

Başkan Erdoğan, İzmir'deki camilere yönelik alçak saldırıya da tepki göstererek, "İzmir'de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor" dedi.

CHP'nin IMF çığırtkanlığına da tepki gösteren Erdoğan, "CHP'nin IMF sevdasının gerisinde Türkiye'yi geçmişteki siyasi ve ekonomik teslimiyet devrine döndürme özlemi vardır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınını hamdolsun büyük ölçüde kontrol altına aldık. Normalleşme çalışmamız da işlemeye başladı. Sosyal alanlarla ilgili kararımızı bayram sonrası vereceğiz. Genel sağlık sigortamızın kapsayıcılığından dolayı hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik.

Veriler düşmeye devam ettikçe normalleşme adımlarını atmaya devam edeceğiz. Dünyada birçok ülkede görülen üzücü görüntüler Türkiye'de yaşanmadı. Süreç başarılı olarak yönetildi.

"İZMİR'DE CAMİLERİN HOPARLÖRLERİNE SIZAN ALÇAKLAR..."

Buna karşılık ülkenin önüne takoz olmayı, milletin tarihine, kültürüne, değerlerine husumeti devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP, yine o bildiğimiz çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor.

CHP'nin her aktörü başka bir cephede bozgunculuk fesat peşinde konuşuyor.

İzmir'de camilerin hoparlörüne sızan alçaklar, saygısızca yayınlar yaparken, o ildeki CHP yöneticileri zevkten dört köşe bu rezilliği aktarıyor.

Yaptığımız hastanelere çamur atıyorlar.

Hiç kusura bakmasınlar ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği için, bunları rahatsız etmeyi daha çok sürdüreceğiz.

Ağızlarından köpüklerinden saçarak, kalemlerinden kan damlatarak bize saldıranların hepsinin de foyaları birer birer ortaya dökülüyor.

Meğer bunların hepsi de bize yönelttikleri ithamların çok daha beterini kendileri bilfiil istiyorlarmış.

Bu ülkenin ortak değerlererini, yaptıkları hırsızlıkları örtmek için bir kalkan gibi kullanarak istismar ettiklerini artık herkes görüyor. Bunların hiçbiri bizleri ilgilendirmiyor. Hukukun konusu olan işlerini yargı, idarenin konusu olan konuları ilgili kurumlar takip edecek.

Hükümet olarak biz programımızı, planlarımızı, projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağız.

Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın başkanlığında Türkiye genelinde 90 noktadan, 378 kişi ile gerçekleştirdiğimiz 137. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımız müzakere ve istişareler ile çok verimli geçti.

Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun dedi.