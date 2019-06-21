Bayburt MHP Heyeti İstanbul Çalışmalarına Sultanbeyli’de devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde ,Cumhur ittifakına detek olmak amacıyla İstanbulda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Heyeti İstanbulda bulunan Derneklerimizdeki seçim çalışmalarında bu akşam Sultanbeylinde bulunan Serenli Köyü Derneği( Pekesi ) de çalışmalarına devam etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın,Bayburt Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap,Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk,Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Sultanbeyli AK Parti Belediye Meclis Üyesi Yücel Öz,Dernek Başkanları ve Hemşerilerimiz katıldı.

Sırasıyla sivil toplum kuruluşu başkanları ve siyasilerimiz selamlama konuşması yapıp seçime dair mesajlarını verdiler.

Bayburt Kültür ve yardım derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş selamlama konuşması yaparak,Siyaseti siyasetçiler yapsın bizlerde dernek başkanlığımızı yapalım.Hemşerilerimizin sağduyusuna inanıyorum dedi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci selamlama konuşması yaptı ve seçime yönelik mesajlar verdi,Cumhur ittifakının önemi değinen Pekmezci hemşerilerimizin Bayburtla ilgili sorularını cevaplandırdı ve Başkan seçilmesinden dolayı kutlama yapan Dernek Başkanları ve Hemşerilerimize teşekkür etti.

Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçelinin emriyle sahaya indiklerini ,İstanbul seçimlerinin zillet ittifakına bırakılmamasını ve Cumhur ittifakının adayı Binali Yıldırıma hemşerilerimizin desteklerini beklediklerini belirterek,Oy vermek için Bayburt’tan İstanbul’a gelecek hemşerilerimizin getirilmesini sağlayacaklarını ifade etti.

Bayburt derneklerinin tamamına yakınıyla buluştuklarını belirten Bekir Kasap, "23 Haziran günü Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Binali Yıldırım'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın hemşerilerimize hitaben yapmış olduğu konuşmada,Cumhur ittifakının başarısının Ülkemizin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu anlatarak,Millet ittifakının ,kimlerle işbirliği yaptığına vurgu yaptı.Aydın siyasi mesajlarının yanı sıra hemşerilerimizin birlik ve beraberliğinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.