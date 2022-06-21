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Haktan Yücel CHP Bayburt İl Başkanlığına getirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanlığı'nda yeni atama gerçekleştirildi.

Haktan Yücel CHP Bayburt İl Başkanlığına getirildi.
21 Haziran 2022 Salı 13:40

Geçtiğimiz ay içerisinde 11 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiği sürecin ardından İl Başkanı Memet Sezer, görevinden alınarak, Haktan Yücel partinin yeni il başkanı olarak atandı. 

CHP'de istifa depreminin ardından parti tüzüğü gereği il başkanlığı düşen Memet Sezer, geçici olarak sürdürdüğü görevinden dün itibariyle alındı. Sezer'in yerine, Necip Erel döneminde İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve Erel'in rahatsızlığı döneminde Başkan Vekili olarak görevi uzun süre sürdüren Haktan Yücel getirildi. Yücel, bugün partideki mesaisine başladı. Yeni görevi ile ilgili açıklamada bulunan Yücel, CHP'nin başarısı için var güçleri ile çalışacaklarını belirtti.

Yarın seçim olacakmış mantığıyla sahada olacaklarını ve vatandaşlara CHP'yi ve vadettiklerini anlatacaklarını ifade eden Yücel, "İlk seçimde CHP'miz hak ettiği milletin gönlündeki yerine gelecek. Milletimizi aydınlığa kavuşturuacak bu başarıda, Bayburt'un da payı olacak. CHP olarak milletimizin bütün sıkıntlarını gidermeye karalıyız" dedi. 

Haktan Yücel kimdir?

1989 yılında Bayburt'un Şingah mahallesinde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Cumhuriyet İlköğretim okulunda, lise eğitimini Bayburt Lisesi'nde tamamladı. Halk oyunları alanında antrenörlük belgesi sahibi olan Yücel, okullarada halk oyunları öğreticisi olarak görev yaptı. Sivil toplum kuruluşlarında görevler üstlenen Yücel, halen bu görevlerini sürdürmektedir.  CHP'de gençlik kolları başkanlığı, merkez ilçe yönetim kurulu üyeliği, il yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Yücel, 20 Haziran 2022 günü CHP Genel Merkezi tarafından Bayburt İl Başkanı olarak atandı. 

 

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