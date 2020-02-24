Gökçedere MHP'de görev değişikliği

Milliyetçi Hareket Partisi Gökçedere Belde Başkanlığını 2017 yılından itibaren sürdüren Fırat Şeker, görevini Şinasi Akbulut'a devretti.

Gökçedere Belde Teşkilat'ında; MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır ve partililerin katılımıyla gerçekleşen görev değişiminde, yeni Başkan Şinasi Akbulut görevi devraldığı Fırat Şeker'e şimdiye kadar yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederek; "Fırat Başkanımızdan devraldığımız bayrağı daha ilerilere taşıyacağız, Allah yâr ve yardımcımızdır" şeklinde konuştu. MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, İdlip'te şehit düşen Mehmetçikleri anarak başladığı konuşmasında, "Bugün burada bir bayrak değişimi için toplanmış bulunuyoruz.

2017 yılından itibaren canını dişine takarak, büyük bir özveri ve gayretle çalışan Fırat Başkanımız, yurtdışında bulunmasından dolayı görevini Şinasi Başkanımıza devretmiş bulunmaktadır.

Gökçedere Beldemize ve teşkilatımıza kattığı değer ve kazanılan başarılarda ki mühim payından dolayı kendisine şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Görevi Fırat Şeker Başkanımızdan devralan Şinasi Başkanımızın, bu kutlu görevi layıkı ile yürüteceğine, devraldığı bayrağı dahada ileriye taşıyarak, yeni başarılara imza atacağına eminim. Bu meşakkatli görevde, Cenab-ı Hakk işini kolay kılsın. Bizler, Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe teşkilatları olarak, bundan evvel olduğu gibi, bundan sonra da ülkemize ve milletimize hizmet yolunda, her ülküdaşımıza vermiş olduğumuz sözün bilinciyle, çalışmaya devam edeceğiz.

Bu noktada, Gökçedere teşkilatımızla da koordinasyonlu bir biçimde, hizmet üretmeye, var olan problemleri çözmeye, Gökçedere'mizi tarihine ve kültürüne yaraşır biçimde daha ileriye taşımaya gayret edeceğiz. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Hepinizi Allah'a emanet ediyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerinde bulundu. MHP MYK Üyesi İdris Aydın'ın da söz alarak, Başkan Şinasi Akbulut ve yönetimini tebrik ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.