GELECEK PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Hakan Kobal 2019 yılında kurulan Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulunda yer alan Hakan Kobal, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Bir Çok İlde olduğu gibi Bayburt’ta da Gelecek Partisinden istifalar başladı.

Eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Başkanlığında 2019 yılı Aralık ayında kurulan Gelecek Partisi'nin 150 kişilik kurucular kurulunda yer alan Mali Müşavir Hakan Kobal, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Geçmişte iki dönem AK Parti Bayburt İl Başkanlığı görevini üstlenen Kobal, aldığı kararla ilgili yaptığı kısa açıklamada, "Gelecek Partisi'nde bulunmuş olduğum görevlerden bugün itibariyle istifa ediyorum. Allah hakkımızdan hayırlısını nasip etsin" ifadelerine yer verdi.



