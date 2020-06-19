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Gelecek Partisi Bayburt Merkez İlçe kurucular listesini Açıkladı.

Hüseyin tekin Başkanlığında kurulan merkez ilçe teşkilatı 18 isimden oluşmakta. Toplumun her kesimini temsil konusunda hassasiyet gösterdiğini belirten İl Başkanı Nazir Güler isimleri açıklayarak Bayburt siyaseti ve ekonomisi hakkında bilgiler verdi..

Gelecek Partisi Bayburt Merkez İlçe kurucular listesini Açıkladı.
19 Haziran 2020 Cuma 12:40

Bayburtun ekonomik bileşenlerinin önemine vurgu yapan Güler  Bayburtu yöneten siyasilerden  sorduğu sorulara açıklama beklediğini kaydetti.

Bayburt ekonomisinin bileşenleri.

         Soruyoruz ; 2003 yılından beri mevcut iktidara büyük oranda  (yüzde 82 rekor oy) destek veren Bayburt, Söz verildiği halde gerekli ve yeterli desteği aldı mı.

        Tarihi fırsatlar yakalayan, devlet idarecileri tarafından “Bayburt milletvekili bire düştü diye üzülmeyin   bayburttun diğer  Milletvekili benim” diyen başbakanların olmasına rağmen tarihi fırsatların değerlendirilemediği ni gördük ve hala  görüyoruz..

         2015 yılında  Sayın  Recep Tayip Erdoğanın sözünü verdiği,   Şehri  temsil eden siyasilerin de defaten 2019 yılında başlatılacağı söylenen Bayburt Komando Kışlası neden hala başlatılamadı. 2020 yılının ilk 6 ayını geride bıraktık.  Bayburtun ekonomik bileşenlerinden biri ve en etkili olacağı tahmin edilen adı geçen  kışla ödenek eksikliği yüzünden  başlatılamadığına dair söylentiler   doğrumu.

            Diğer büyük şehirlerde yatırımlar  devam ederken barbuttaki yatırımların dikkate alınmaması ödeneklerin durdurulması  siyasi bir dayatma mıdır ve /veya şehri temsil eden milletvekili , idareci hemşerilerimizin  beceriksizliği midir.  

      Geçmiş yıllarda 1500 dönüm kamulaştırma çalışmaları yapılmış 3500 personelin görev alma sı ön görülen ve şehrin  ekonomisine  büyük katkısı  olacağı  düşünülen komando birliği hakkında neden olumlu ve olumsuz bir açıklama yapılmaz. 

        “Tren yola çıkarsa mutlaka Bayburt dan geçecektir.”

Bu sözler kulaklarımızda hala çınlıyor.

            Tren hattı nın yine iktidar yöneticileri tarafından altı çizilerek söz verilmesine rağmen Bayburt ayağı es geçilmiş verilen  sözlerin üstü çizilmiştir.  Bu durum dikkate alınması gereken arka plan zihni dayatma yansıması mıdır.  Kamuoyu  bu hususta  yetkililerden nedenine dair  detaylı  açıklamalar beklemektedir.

     Borç içerisinde bırakılan belediyenin secim meydanlarında taahhüt edilen yatırımların hayata geçirilmesi için gerekli kaynakların aktarılmaması (Yoksa cumhur ittifakından saymıyor musunuz.)  veya ek kaynak yaratılması konusunda  iktidarın   duyarsızlığımı söz konusu yoksa kurumu yönetenlerin girişim eksikliğimi.

        Bayburt esnafının ekonomik dar boğazda olduğu Borçlanarak kredilerle ayakta kalmaya çalıştığı bilinen bir gerçektir.  Bu şehrin vatanına milletine bağlı milli manevi duyguları zirve yapmış her platformda güven veren ve itibar gösterilen halkına bu durum revamıdır.

         Devletin kaynaklarını israf ederek, işe yaramaz , toplumun yararına olmayan hiçbir ekonomik katma değer sağlamayan  Nehrin betonlaşmasına gömerek,ve yine  ne idiğü belirsiz adına şelale denilen ucube projelere harcayarak  miri malını koruma ahlakı kalmadımı sizde.

     Çoruh nehrini dere konumuna (Masat deresi) indirgeyerek etrafındaki yapılaşma ve betonlaşmaya izin veren zihniyet rant politikalarının  bu şehre bi fayda sağlamayacağını ne zaman görecek.

      Gelecek partisi olarak amacımız Bayburt ekonomisini canlandıracak tüm girişimlerin takipçisi olmak,  desteklemek yeni önermeler getirmek tir.  Bu coğrafyada her türlü zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan esnafımızı, tüccarımızı,  sanayicimizi korumak ve haklarını savunmak başlıca görevimiz olacaktır.

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