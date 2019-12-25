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EMNİYETLE TARİH IŞIĞINDA

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği tarafından hazırlanan "Tarih Işığında Kahvehane Muhabbetleri " Projesi Kapsamında Bayburt Üniversitesi Öğrencileri ile beraber Aydıntepe İlçesinde bulunan Yukarı Kırzı Köyü ziyaret edilerek burada yaşanan Ermeni Katliamı yakından öğrenildi.

EMNİYETLE TARİH IŞIĞINDA
25 Aralık 2019 Çarşamba 15:08

Tarihi Olaya Göre; 17 Temmuz 1917 günü Yukarı Kırzı Köyüne gelen bir grup Ermeni, köyün genç kız ve kadınlarının gizlendiği yere (bir Ermeni kadının ihbarıyla) baskın yapar. Burada can ve namus korkusuyla birbirlerine kenetlenmiş duran kız ve gelinlerden birini seçerler ve oracıkta diğerlerinin göz önünde ona tecavüz ederler.

 Namusu kirlenen bu kadının kocası askerde, savaştadır. Doğruca köyün orta yerindeki büyük ve derin su kuyusunun başına gider bu gelin ve ‘Bacılar, ben cephedeki erimin namusunu koruyamadım, bu namus ancak böyle temizlenir’ diyerek kuyuya atlar. Diğer kız ve gelinler de onu izlerler. 

Bugün bu kuyu köylüler tarafından doldurulmuştur. Ve namuslarını koruma savaşı veren 18 genç kız ve gelinin  bu kuyunun derinliğinde yattığını ifade eden Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme Ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği (BÖF) Büro Amirliği Yetkilisi konuşmasına şöyle devam etti; "İşte bu Vahşeti gelecek kuşakların bilmesi ve gençlerimize tarih bilincini aşılayarak,öğrenim süreleri boyunca Bayburt İlindeki Ermeni Çetelerince yapılan katliamları yakından görmeleri,dünün çetelerinin bugünün terör örgütleri olarak karşımıza çıktığı gerçeğini bilmeleri için çalışmalarımıza bugün bir yenisini daha ekleyerek gençlerimizi bilgilendirmek  için faaliyetlerimize devam edeceğiz"Dedi

"Tarih Işığında Kahvehane Muhabbetleri Projesi" kapsamında Bayburt Üniversitesi öğrencileri ile birlikte Aydıntepe İlçesine bağlı Yukarı Kırzı Köyü ziyaretimizi gerçekleştirip Ermeni İşgaline uğrayan köyümüzdeki bu acıyı yakından yaşayanların torunlarının anlatımıyla   yad ettik. 

Ayrıca yine köyümüzde bulunan İffetli Kadınlar Anıtın da da dualar ettikten sonra Katliamın yaşandığı yerleri öğrencilerimize göstererek bilgi sahibi yaptık"Dedi

Ziyaret daha sonra  Köy meydanındaki kahvehaneye  Köy Muhtarı Enver Gür, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Başkanı (ŞADDER)Selami Köksal ve Öğrenciler ile beraber   geçilerek Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği görevlileri tarafından yaşanan olayların tarihi yönleri ve bu günde ülkemizin geleceğini tehdit eden örgütler hakkında Bilgilendirmeler yapıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği (BÖF)tarafından yapılan projeye Köy halkı ve öğrencilerin yoğun bir ilgi göstererek yetkililere teşekkür ederek  bunun  gibi  yararlı ve bilgilendirici projelerin artarak devam etmesi yönündeki talelplerini gelen yetkililere ilettiler.

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