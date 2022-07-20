DEVA Partisi Genel Başkanı Bayburt'ta

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Bayburt İl Başkanlığı binasının açılışı ve bir dizi ziyaretlerden bulunmak üzere Bayburt'a geldi.

BAYBURTGÜNDEM- DEVA Partisi Bayburt Milletvekili Bayburtlu Mustafa Yeneroğlu'nun eşlik ettiği Bayburt ziyaretinde Hoca Ahmet Yesevi caddesindeki esnafla görüşen Ali Babacan buradan partisinin Şair Celali caddesinde bulunan il başkanlığı binası önüne geldi. Davul-zurna eşliğinde karşılanan Babacan, burada bir konuşma yaptı.

DEVA Parti Bayburt İl Başkanı Can Kurban Aslan ve Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun selamlama konuşmalarının ardından vatandaşlara hitap eden Babacan, Bayburtlularla buluşmaktan mutlu olduğunu belirterek, ekonomik veriler üzerinden iktidarı eleştirdi. Ülkenin kriz arkasına kriz yaşadığını söyleyen Babacan, Türkiye’de ekonomik krizin yanı sıra hukuk, göç, sağlık krizinin olduğunu belirterek, “Bu çoklu organ yetmezliği gibi bir kriz. Aslın bu ülke çok büyük bir ülke ama maalesef Türkiye’yi yöneten kadro eski kadro değil, çok şeyler değişti. Ülkeyi yönetenler artık bu ülkenin gerçeklerini görmüyorlar. Vatandaşların dertlerini bilmiyorlar” dedi. Enflasyonun son 20 yılın rekorunu kırdığını söyleyen Ali Babacan, “Dolar kuru aldı başını gitti, dolar kuru artıkça bu ülkede her şeye zam geliyor. Merkez Bankası’nın arka kapasından 130 milyar doları cayır cayır sattılar. Aralık ayından bu yana 60 milyar dolar daha sattılar. Gizli yapıyorlar, açıklamıyorlar. Geçtiğimiz aralık ayından beri 190 milyar dolar sattılar. Soruyoruz, kaça sattınız, kime sattınız, açıklayın diyoruz, çıt yok. Bizim dönemimizde Merkez Bankası toplam 8 milyar dolar sattı. Bunların hepsi Merkez Bankası sitesinde yazar. İşimiz şeffaftı” diye konuştu.



