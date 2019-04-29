Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinde ödül aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ve seçimi kazanan AK Partili Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Törene Bayburt'tan AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur katıldı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 73.77’lik oy oranı ile Türkiye ikincisi olan Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer, Ankara'da düzenlenen törenle ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer yaptığı açıklamada, “31 Mart 2019 tarihinde yapmış olduğumuz Mahalli İdareler Seçimlerinde rekor bir oy ile Türkiye ikincisi olmamız sebebiyle Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi tarafından günün sürprizi olarak AK Parti Belediye Başkanlarımızın huzurunda bu güzel hediyeyle onurlandırılmış bulunmaktayım.

Bu gururu bana yaşatan kıymetli hemşehrilerime ve teşkilatımıza saygılarımı arz ediyorum" dedi.



