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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz

Ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair umut veren açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Önümüzdeki yaz aylarında ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime girdiğine şahit olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz
24 Aralık 2021 Cuma 17:05

Ekonomist ve akademisyenlerle bir toplantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair umut veren açıklamalar yaptı. Erdoğan, “Önümüzdeki yaz aylarında ülkemizin bambaşka bir ekonomik iklime girdiğine şahit olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesinde kısa bir konuşma yaptı. Yaz aylarını işaret eden Erdoğan, bambaşka bir ekonomik iklime girileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

“Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Bu değişim yeni de başlamamıştır. Uzunca bir süredir devam etmektedir. Öncelikle klasik ekonomi anlayışının yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma anlayışını bir kenara bıraktık. Bunun yerine yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme temelli bir ekonomi politikasına yöneldik. Böylesine büyük bir değişim bu risklerin hepsini göze almaya değdiğine inanıyoruz.

“KENDİ ARKADAŞLARIMIZDAN DA YÜKSEK FAİZİ SAVUNANLAR OLDU”

Döviz kurundaki anormal dalgalanma bu risklerden biri olarak kapımıza dayanmıştır. Uzunca bir süre bu dalgalanmayı faizleri artırarak durdurma baskılarına maruz kaldığımızı hepimiz biliyoruz. Kendi arkadaşlarımız arasında da aynı yönde değerlendirmeler yapanlar olduğunu da itiraf etmek isterim.

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