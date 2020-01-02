CHP,Bayburt’tan, 100 İmzayla yapılmasın dedi.

CHP Merkez İlçe Başkanlığı Kanal İstanbul un ÇED raporuna ilişkin hazırladıkları 100 imzalı dilekçeyi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Sundular

Kanal İstanbul Projesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının izni olmadan yapılamayacağını ifade eden CHP Bayburt Merkez İlçe Başkanı Maksut Erol" İstanbul halkı zaten bu yetkiyi 31 Mart 2019 tarihinde Sayın Ekrem İmamoğlu’na vermiştir.

Kanal İstanbul un yapılan etüt çalışmalarında hem DSİ hem de AFAD sakıncalarını rapor halinde sunmuştur

Bu raporda İstanbul un hem susuz kalacağı hem de olası deprem de etkilerinin daha fazla olacağını ifade etmiştir

Bununla beraber Ulaşım, Olası bir depremde yardımların ulaşma riski olacağı, en önemlisi de Montrö Boğazlar Sözleşmesine aykırı olmasıdır.

Dünyanın en huzurlu denizi Karadeniz ve kıyı ülkeleridir. Bu projeden sonra Karadeniz ve kıyı ülkelerinde huzur ve barış ortadan kalacaktır.

Türkiye'ye Gelen İthal edilen etleri denetleyemiyoruz kaldı ki Kanal İstanbul dan geçecek gemileri denetleyelim.

2018 yılındaki buzağı desteklemelerini ödeyemeyen Mevcut İktidar Neden Kanal İstanbul da ısrar ediyor. Sebebi ise Katar Emirinin bağlı bulunduğu şirketinin 44 Dönüm arazi almasıdır. Kısaca ortada bir rant vardır

Türkiye de 10 Milyon işsiz gencimiz varken 75 Milyar Dolar ın Kanal İstanbul a harcanması akla ve mantığa sığmamaktadır.

Sonuç olarak Kanal İstanbul Projesi BOP un son aşamasdır"Dedi

CHP Merkez İlçe Başkanlığının ÇED Raporu'na ilişkin hazırladığı 100 İmzalı Dilekçeyi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Verilmesi sırasında İyi Parti İl ve Merkez İlçe Başkanı da hazır bulundu.