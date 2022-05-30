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CHP Bayburt İl Teşkilatı Yönetiminden Toplu İstifa

Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt il teşkilatında yönetim kurulu üyelerinden 11 isim yönetim kurundan istifa ettiğini açıkladı.

CHP Bayburt İl Teşkilatı Yönetiminden Toplu İstifa
30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:51

BAYBURTGÜNDEM-  CHP’nin önceli Bayburt İl Başkanı Necip Erel’in vefatı sonrası genel merkez tarafından atamayla il başkanı olan Memet Sezer’le bir süredir sorun yaşadıklarını ve bu durumun partiye zarar verdiğinin dile getiren 11 yönetim kurulu üyesi, yönetimden istifa ettiğini açıklayan bir yazıyı basınla paylaştı.

İstifa eden yöneticilerin isimleri şöyle:

Haktan Yücel,Sadri Subay,Şadi Erkul,Yaşar Türker,Mustafa Akkuş,Turgut Yılmaz,Hüseyin Gülhan,İkbal Okur,Selçuk Özer,Yavuz Kayalı,Adnan Üçeş

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