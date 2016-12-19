“CAZİBE MERKEZİ BAYBURT” TOPLANTISI YAPILDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, çeşitli ziyaretler için geldiği Bayburt’ta ‘Cazibe Merkezi Bayburt’ değerlendirme toplantısında konuştu.

Öğretmen Evi’nde düzenlenen yemeğin ardından yatırımcılarla bir araya gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, Cazibe Merkezleri Programı hakkında açıklamalarda bulundu.Açıklamalarından önce bu sabah Kayseri’de yaşanan terör saldırısı sonucu şehit olan askerler için dua isteyen Bakan Ağbal, “Kayseri’de yapılan hain saldırıda şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Toplantıya başlamadan önce bütün işlerimizi bir kenara bırakıp bu kardeşlerimiz için birer Fatiha okuyalım. Milletimizin başı sağ olsun. Allah terörle mücadele eden askerimize, polisimize güç kuvvet versin. Bu saldırıları gerçekleştirenleri de kahreylesin.” diye konuştu.Saldırılarla ilgili değerlendirmesinin ardından Cazibe Merkezleri programı hakkında açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, daha önceki ziyaretleri sırasında yatırımcılarla bir araya gelmek istediğini belirterek toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.Bakan Ağbal, ‘Cazibe Merkezleri Programı’nın Eylül Ayı içerisinde Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklandığını anımsatarak, Başbakan Yıldırım’ın projenin bir an önce hayata geçirilmesi konusunda büyük duyarlılığı olduğunu anlattı.Hükümet olarak Cazibe Merkezleri Programı’na özel önem verdiklerini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Programın iki ayağı var. Birincisi kamu yatırımları yoluyla bu bölgelerin kalkındırılması. Gerek alt yapı, gerek ulaşım, sağlık, eğitim gerekse de doğrudan doğruya kamu işletmeciliği yapmak suretiyle bu bölgelerde ekonomik bir canlandırma meydana getirmek istiyoruz.” dedi.Bakan Ağbal, program kapsamında yer alan bölgelerde üretim yapan işletmelerin ilerleyen süreçte kamu ihalelerine ayrıcalık sahibi olarak gireceklerine dikkat çekerek, “Örneğin Devlet Malzeme Ofisi (DMO) bir malzeme ihalesine çıktığında sadece bu bölgede üretim yapan şirketler bu ihaleye girebilecek veya bu bölgede üretim yapan işletmelere özel fiyat avantajları getirilecek. DMO üzerinden başta olmak üzere kamu alımları içerisinde bu bölgelere özel imkanlar getirilecek.” İfadelerini kullandı.Maliye Bakanı Ağbal, programın ikinci ayağının ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gerçekleştirilecek kalkınma hamleleri ve Cazibe Merkezleri Programı olduğunu bildirdi.Program kapsamında verilecek destekler hakkında yasal düzenleme gerektiğine vurgu yapan Bakan Ağbal, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Konuyla ilgili kanuni düzenlemeyi yaptık ve Bakanlar Kurulu Kararı tamamlanmak üzere. Kararı haftaya inşallah yayınlayacağız.”Programın uygulanması noktasında vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlanacağını belirten Maliye Bakanı Ağbal, “Programın uygulanması için Kalkınma Bankası görevlendirildi. Yatırım yapmak isteyenlerin bakanlıkları dolaşmasına gerek yok. Sadece Kalkınma Bankası’na gidecekler. Bunun için de illa Ankara’ya gidilmesine gerek yok. Bulunduğunuz illerde ajanslar ve ofisler üzerinden müracaatlarınızı yapabileceksiniz.” diye konuştu.Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın konuşmasından satır başları şu şekilde: “Cazibe Merkezleri Programı kapsamında bizim altı bileşenimiz var. Danışmanlık; ‘Ben bir işe gireceğim ama bu konuda danışmanlığa ihtiyacım var.’ derseniz, biz almak istediğiniz hizmete göre size danışmanlık hizmeti sunacağız.”“İkincisi Bedelsiz Tahsis Yeri. Hazine arazilerini yatırım yapmak isteyenlere tahsis edeceğiz. Anahtar Teslim Fabrika Yapım Desteği var. Paket kapsamında yine sıfır Faizli Yatırım Kredisi Desteği var. ‘İşletme Kredisi Desteği’ var. Bir de ‘Büyük şehirlerde yatırımım var. Ama ben program kapsamında yatırımımı bu bölgelere taşımak istiyorum.’ derseniz, oradaki yatırımınızı Bayburt’a getirebilmeniz için taşıma desteği vereceğiz. Çağrı Merkezi Yatırım ve İşletme Desteği mevcut. Yani çağrı merkezini Bayburt’ta kurarsanız merkezin binası bizden ve yine bir takım masraflarını devlet olarak biz karşılayacağız.”Bakan Ağbal, teşvik paketi kapsamında verilecek destekler arasında Veri Merkezi Desteği’de olduğunu sözlerine ekleyerek paket kapsamında yer alan bölgelerde kurulacak veri merkezlerine önemli destekler sağlanacağına değindi.Program kapsamında yatırımcıya sunulacak maddi desteklerden bahsederek konuşmasına devam eden Bakan Ağbal, yatırım için gereken tutara ‘Sıfır Faizli Yatırım Kredisi Desteği’yle iki yıl ana para ödemesiz, yedi yıl vadeli faizsiz destek sağlanacağını söyledi. Bakan Ağbal, sunulacak destek kredileri için ‘Kredi Garanti Fonu’ndan teminat sağlanacağını da belirterek, yatırım için yerli makine tercih edilmesi durumunda ise ana para geri ödeme süresinin iki yıldan üç yıla, vade süresinin de 10 yıla çıkarılacağını kaydetti.Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ise Bayburt’un teşvik paketi içerisinde yer almasının önemine değinerek, “Bayburt’a gelmeyi hep bir sorun olarak gören yatırımcı için bugün Bayburt’ta hemen hemen bir ulaşım sorunu kalmamıştır. Çevresindeki üç havalimanına 1,5 saat mesafede yer alıyor. Kısa süre içerisinde tamamlanacak yollarla Trabzon Limanı’na yine 1,5 saatte ulaşabileceksiniz.” diye konuştu.Bayburt’ta faaliyet gösteren iş adamlarının Bayburt’a yönelik olumsuz algının değiştirilmesi noktasında çaba sarf etmeleri gerektiğine değinen Milletvekili Kavcıoğlu, “Bayburt’tan bir şey olmaz, ‘Çalışacak kimse bulamıyoruz’ gibi söylemlere ben inanmıyorum. Sizlerinde inanmasını istemiyorum. Bu Bayburt’un verdiği göçe çok benziyor. Tamamen bir algıdan ibaret. Birisi ne derse diğeri de onu yapıyor. İnsanlarımızın göç nedenine baktığımızda dikkat ederseniz hep aynı bölgelere gitmişlerdir. Önce komşusu sonra kendisi gitmiş. Göç tarihlerine baktığımız zaman önceden giden birileri olmadan kimse göç etmemiş. Demek ki bu olgu tamamen ekonomik değil. Yani bundan 30 – 40 sene önce Bayburt’ta herkes ekonomik durumundan memnunken 80’den sonra herkes göçe başlamış. Yani Türkiye’nin o günkü şartlarının da etkisiyle topluma yerleşen bu algının beraberinde getirdiği sonuçlara engel olamamışız. O zamanın iklim şartları şimdikiyle aynıydı. Fakat üç dört fabrika vardı. Doğu Anadolu’nun en büyük et entegre tesisi Bayburt’ta kurulmuştu. Yani bahane olarak önümüze konulan şeylerin aslında bir geçerliliği olmadığını ifade etmek istiyorum.” sözlerini kullandı.Toplantı Cazibe Merkezleri Programı hakkında yapılan sunum ve iş adamlarının soru-cevap kısmından sonra sona erdi.Bayburt Valiliği ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle düzenlenen toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali İsmail Ustaoğlu, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak ve yönetim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve iş adamları katıldı.