BÜTÇE KOMİSYONUNDA BAKAN AĞBAL : SİZ İNSANI UNUTTUNUZ DEDİ

Bakan Ağbal, terörizmin neden olduğu ekonomik kayıplara karşı duyarlılık gösterdiklerini söyleyen Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'a, "Bırakın ekonomik kayıpları, bizim önceliğimiz insan, insan. Siz insanı unuttunuz" dedi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu ülkede güvenlikle ilgili herhangi bir meselede devletin güvenliği sağlayacak, terörün kökünü kazıyacak her türlü mali gücü vardır" dedi.

Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2016 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın bütçe harcamalarının kompozisyonu ve özellikle savunma harcamalarının artıp artmadığına ilişkin sorularını yanıtlayan Ağbal, "Bu ülkede güvenlikle ilgili herhangi bir meselede devletin güvenliği sağlayacak, terörün kökünü kazıyacak her türlü mali gücü vardır" diye konuştu.

"Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi" bağlamında huzur, istikrar, barış ve kardeşlik ortamı olduğunu dile getiren Ağbal, söz konusu ortamı AK Parti hükümetlerinin sağladığını vurguladı.

"Devlet güvenliği tehdit eden aktiviteye duyarsız kalmaz"

AK Parti hükümetleri döneminde on yıllardır üzerine gidilmeyen sorunların üzerine gidildiğini ve konuşulmayan konuların konuşulmaya başlandığını kaydeden Ağbal, "Fakat uluslararası birtakım gelişmelerden kaynaklı heveslenmeler, birtakım geleceği yanlış görmeler, birtakım izafi ve sanal güvencelere dayalı olarak bu bölgede belli bir dönemden itibaren terörist girişimde bulunulmuştur. Ne varsayıyorsunuz? Bir devlet herhangi bir ilde, herhangi bir yerde o bölgede güvenliği tehdit eden bir aktivite olacak, buna karşı duyarsız kalacak. Mümkün mü?" değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Bakan Ağbal'ın değerlendirmeleri sürerken, "Sayın Bakan sorumun cevabı bu mu?" şeklinde tepki gösterdi.

Paylan ve Yıldırım'ın terörizmin neden olduğu ekonomik kayıplara karşı duyarlılık gösterdiklerini ifade eden Ağbal, "Bırakın ekonomik kayıpları, bizim önceliğimiz insan, insan. Siz insanı unuttunuz" dedi.

Yıldırım'ın "Hiçbir şey insan canıyla mukabele edilemez dedim mi, demedim mi?" şeklindeki sorusu üzerine Ağbal, Güneydoğu'daki operasyonlar sırasında bulunan silahları kast ederek "O zaman o silahların ne işi var orada? Cevap verin" diye sordu.

Yıldırım'ın "Ben mi koydum?" demesi üzerine Ağbal, "Evet siz koydunuz" ifadesini kullandı.

Ağbal, Yıldırım'ın söz konusu ifadeye tepki göstermesi üzerine, "Sizi kast etmiyorum. Siz de benim ne demek istediğimi biliyorsunuz. Ben de sizin ne demek istediğinizi biliyorum. Güvenlik konusu eğer karşımızdaysa Allah'a şükürler olsun devletimizin mali gücü bunları karşılamaya yeterlidir ve biz bunları da karşılarız" dedi.

Yıldırım'ın "Hayatım boyunca silahla işim olmadı" sözleri üzerine Ağbal, "Sayın vekilimiz yanlış anladıysa düzeltiyorum. Asla sizi şahsen kast etmedim. Siz de ben de ne demek istediğimizi gayet iyi biliyoruz. Sizi kast etmediğimi siz benden daha iyi biliyorsunuz ama neyi kast ettiğimi de biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Devlet kendisine çekilen silaha karşı gerekli karşılığı verecektir"

Bölgedeki insanların her türlü sorununun devletin meselesi olduğunu dile getiren Ağbal, toplumsal taleplerin siyaset ve hukuk içinde olması gerektiğini söyledi.

Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukuki yolları bir tarafa bırakıp illegal birtakım yöntem ve yollar seçerseniz her devlet bu illegal yol ve yöntemlere karşı güvenlik tedbirlerini alır, alması da gerekir. Bölgede yaşanan ve terörden kaynaklanan toplumsal trajedinin her bakımdan yaralarının sarılması devletin en önemli öncelikli gündemidir. Bir an önce o bölgede, o mahallede, o sokaklarda bütün illegal unsurların bulundukları noktadan çıkması ve bu ülkenin sınırlarını terk etmesi lazım.

Devlet kendisine çekilen silaha karşı tabii ki gerekli karşılığı verecektir. Silahın doğrulduğu alan veya güvenlik tedbirinin alındığı alan da kişi de bellidir. Dolayısıyla burada eğer bir söylem geliştirip de barış dili kullanacağım diyorsanız önce bu sözü dönüp başka bir tarafa yöneltmeniz lazım. Önce silahların gömülmesi noktasında inisiyatif alması gereken kimlerse dönüp bu söylemlerinizi fazlasıyla onlara yapmanız lazım. O anlamda HDP'nin çok daha fazla sesini çıkartabilecek cesarete, yeteneğe, kabiliyete, yetkinliğe ulaşması gerekir."

Savunma ve güvenlik harcamalarının payının AK Parti hükümetleri döneminde azaldığına dikkati çeken Ağbal, 2002 yılında bütçeden eğitime ayrılan payın 11 milyar lira, savunma harcamalarına ise 12,2 milyar lira ayrıldığını belirtti. Ağbal, 2016 yılı bütçesinde eğitime 109 milyar lira, savunmaya ise 56 milyar lira ayrıldığının altını çizdi.

Ağbal, hazırladıkları bütçenin eğitime, sağlığa, sosyal yardımlara ve sosyal devlete katkı veren bir bütçe olduğunu dile getirdi.

Bakan Ağbal'ın soruları yanıtlamasının ardından 2106 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Komisyonda yarın TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay, Başbakanlık ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülecek.