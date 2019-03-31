Sandık başından görüntüler… 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimi ,Bayburt’ta huzur içinde başladı.

Bayburt’ta oy verme işlemi il,3 ilçe ve 2 Belde ,186 köy ve 1 cezaevinde gerçekleşiyor.

İl Merkezi ile İlçe Merkezleri olmak üzere Polis sorumluluk bölgesinde 29.340 seçmen, 26 bina ile 104 sandık başında oy kullanılacak.

İl Merkezine bağlı köylerimiz, İlçe Merkezlerine bağlı köylerimiz ve beldelerimiz ile cezaevinde olmak üzere Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 29.312 seçmen, 177 bina ile 198 sandık başında oy kullanılacak.

İl genelinde 58.652 seçmen 203 binada 301 sandıkta oy kullanacak.



Bayburt'ta en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Merkez ilçe. 46 bin 201 kayıtlı seçmenin bulunduğu Merkez ilçede, 225 sandık kurulacak. Merkezden sonra ikinci sırada 41 sandık ve 6 bin 603 seçmenle Demirözü yer alırken, 32 sandık la en az seçmene sahip ilçe 5 bin 758 seçmenle Aydıntepe oldu.

Bayburt Merkez, 83 Sandık, 24.999 seçmen

Aydıntepe Merkez ,8 Sandık ,2164 seçmen

Demirözü Merkez,7 Sandık,1593 Seçmen

Arpalı Merkez,7 Sandık,1735 Seçmen

Gökçedere Merkez,7Sandık , 1727 Seçmen

Köylerde toplam 26.344 İl ve İlçe Merkezlerinde toplam 32.218 oy kullanılacak.