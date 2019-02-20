31 Mart 2019 tarihinde Bayburt’ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışacak siyasi partilerin geçici aday listeleri seçim kuruluna teslim edildi.
Siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının ve meclis üyesi adaylarının isimleri belli oldu.
Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Başkan Adayları:
Bayburt Belediyesi: Fatih Yumak
Aydıntepe Belediyesi: Fatih Eraslan
Demirözü Belediyesi: Arslan Gürer
Arpalı Belediyesi: Abdurrahman Polattimur
Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayları:
Abdullah Yılmaz
Nevzat Köse
Belediye Meclis Üyesi Adayları:
Muzaffer Çeker
Zekeriya Mevlütoğlu
Meryem Kılıç
Raif Kalekahyası
Cengiz Babaoğlu
Mustafa Tekin
Ömer Baş
Hatice Çubukçu
Kadir Daştan
Vildan Dursun
Yasin Kaygusuz
Hülya Şereflioğlu
Mahmut Saruhan
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları:
Bayburt Belediyesi: Hükmü Pekmezci
Aydıntepe Belediyesi: Haşim Şentürk
Demirözü Belediyesi: Hicabi Kurtulmuş
Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayları:
Ecz. Eyyub Artar
Hasan Karakum
Belediye Meclis Üyesi Adayları:
Süreyya Türkmenli
Çetin Köse
Ayşegül Aydın
Abdulhamit Karaoğlu
Suat Doğan
Osman Nuri Tuluğ
Cüneyt Keskin
Murat Sezek
Sefa Antika
Lütfü Uğurlu
Yunus Demirci
Erhan Kantaroğlu
Selami Çelt
Saadet Partisi Belediye Başkan Adayları:
Bayburt Belediyesi: Osman Nuri Temur
Aydıntepe Belediyesi: Sezgin İstemi
Demirözü Belediyesi: Hasip Niyazioğulları
Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayları:
Erol Birni
Mustafa Çikot
Belediye Meclis Üyesi Adayları:
Mehmet Salih Akyüz
Adem Mıcık
İkram Öztürk
Sezgin Aslan
Salih Çakır
Sefa Develi
Muhammet Karagöz
Dündar Sekmenli
Ensar Girgin
Tahir Burak
Hamit Şık
Hacı Yıldırım
Rufai Korkusuz
İYİ Parti Belediye Başkan Adayları:
Bayburt Belediyesi: Yunus Özyıldırım
Demirözü Belediyesi: Necati Fidan
Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayları:
Taner Kaban
Sadettin Aslan
Belediye Meclis Üyesi Adayları:
Gürbüz Kadakal
İbrahim Köse
Gülsüm Temel
Aydın Turgut
Mehmet Güveli
Galip Murat Türker
Adem Can
Çetin Şiğva
Erol Ayhan
Murat Köse
Mikdat Dodo
Cevdet Ergül
Muammer Demirel
Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayları:
Bayburt Belediyesi: Kağan Eraslan
Demirözü Belediyesi: Muhammet Yeşil
Belediye Meclis Üyesi Adayları:
Hüseyin Çelik
Nuh Açıkgöz
Nurullah Memiş
Zafer Akkuş