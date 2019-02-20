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Bayburt’ta Aday Listeleri Seçim Kuruluna Teslim Edildi

31 Mart 2019 tarihinde Bayburt’ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışacak siyasi partilerin geçici aday listeleri seçim kuruluna teslim edildi.

Bayburt’ta Aday Listeleri Seçim Kuruluna Teslim Edildi
20 Şubat 2019 Çarşamba 12:31

Siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adaylarının ve meclis üyesi adaylarının isimleri belli oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Belediye Başkan Adayları:

Bayburt Belediyesi: Fatih Yumak

Aydıntepe Belediyesi: Fatih Eraslan

Demirözü Belediyesi: Arslan Gürer 

Arpalı Belediyesi: Abdurrahman Polattimur

 

Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayları:

Abdullah Yılmaz

Nevzat Köse 

Belediye Meclis Üyesi Adayları:

Muzaffer Çeker

Zekeriya Mevlütoğlu

Meryem Kılıç

Raif Kalekahyası

Cengiz Babaoğlu

Mustafa Tekin

Ömer Baş

Hatice Çubukçu

Kadir Daştan

Vildan Dursun

Yasin Kaygusuz

Hülya Şereflioğlu

Mahmut Saruhan

 Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayları:

Bayburt Belediyesi: Hükmü Pekmezci

Aydıntepe Belediyesi: Haşim Şentürk

Demirözü Belediyesi: Hicabi Kurtulmuş 

 

Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayları:

Ecz. Eyyub Artar

Hasan Karakum

 

Belediye Meclis Üyesi Adayları:

Süreyya Türkmenli

Çetin Köse

Ayşegül Aydın

Abdulhamit Karaoğlu

Suat Doğan

Osman Nuri Tuluğ

Cüneyt Keskin

Murat Sezek

Sefa Antika

Lütfü Uğurlu

Yunus Demirci

Erhan Kantaroğlu

Selami Çelt

 Saadet Partisi Belediye Başkan Adayları:

Bayburt Belediyesi: Osman Nuri Temur

Aydıntepe Belediyesi: Sezgin İstemi

Demirözü Belediyesi: Hasip Niyazioğulları 

 

Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayları: 

Erol Birni

Mustafa Çikot

 

Belediye Meclis Üyesi Adayları:

Mehmet Salih Akyüz

Adem Mıcık

İkram Öztürk

Sezgin Aslan

Salih Çakır

Sefa Develi

Muhammet Karagöz

Dündar Sekmenli

Ensar Girgin

Tahir Burak

Hamit Şık

Hacı Yıldırım

Rufai Korkusuz

İYİ Parti Belediye Başkan Adayları:

Bayburt Belediyesi: Yunus Özyıldırım

Demirözü Belediyesi: Necati Fidan

 

Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayları:

Taner Kaban

Sadettin Aslan

 

Belediye Meclis Üyesi Adayları:

Gürbüz Kadakal

İbrahim Köse

Gülsüm Temel

Aydın Turgut

Mehmet Güveli

Galip Murat Türker

Adem Can

Çetin Şiğva

Erol Ayhan

Murat Köse

Mikdat Dodo

Cevdet Ergül

Muammer Demirel 

 Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayları:

Bayburt Belediyesi: Kağan Eraslan

Demirözü Belediyesi: Muhammet Yeşil

 

Belediye Meclis Üyesi Adayları:

Hüseyin Çelik

Nuh Açıkgöz

Nurullah Memiş

Zafer Akkuş

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