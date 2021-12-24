Bayburt Ülkü Ocaklarından,Bayburt’ta "Turan" Gecesi

Bayburt Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen Turan Gecesi'nde coşku dolu anlar yaşandı.

BAYBURTGÜNDEM- Kapalı Spor Salonu'nun tıklım tıklım dolu olduğu gecede birçok izleyici ise, yer olmadığından geri dönmek zorunda kaldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Zengin bir selamlama konuşması yaptı. Bayburt Ülkü Ocakları'nın çalışmlarına değinen Yunus Emre Zengin, ortaöğretin ve üniversite teşkilatlarıne yönelik çalışmalarından bahsetti.

Zengin, "Ülkü Ocakları’nın en temel gayesi milli ve manevi değerlerine bağlı, Türklük gururu ve şuurunu İslam ahlak ve faziletleriyle birleştiren bir gençlik yetiştirmektir. Türk gençliği vatanımızın ve milletimizin bekası ve geleceği için en önemli hazinedir. Merhum vatan şairimiz Akif’in dediği gibi; “Bir damar patlamasın sel götürür memleketi, yoksa göstermeye Rabbim o elim akıbeti.” İşte O elim akıbetin hasmı, karşı siperi, karşısında duran muazzam cesaret kaynağı Türk gençliğidir" dedi.

MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap ve MHP MYK Üyesi İdris Aydın'ın selamlama konuşmalarının ardından bi konuşmada Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yaptı. Pekmezci, Türk devlet geleneğinden söz etti. Ötüken'den Söğüt'e, Orhun'dan Sakarya'ya zaferlerle dolu tarih silsilesinden bahseden Pekmezci, "Ülkücüler bu millet için yıllar boyunca en onurlu mücadeleyi vermiş ve görevini en iyi şekilde yapmıştır. Türkiye’mizin karanlık günlerinde ülküdaşlarımız bu ülke için can vermişler, kan vermişler ve ülkemizi karanlıklardan aydınlığa taşımışlardır.

Bunu da nice şehitler vererek yapmışlardır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in siz kıymetli gençler için bir ifadesi var. Diyor ki “Gençler her biriniz Türk bayrağısınız. Onu lekelemeyin, kirletmeyin ve yere düşürmeyin.” Yine bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli diyor ki, “Geleneği ile geleceği arasında bağ kurmayan toplumların hazin sonlarına tarih ibretle şahitlik etmektedir.” Geçmişimizi bilip, geleceğimizi de iyi planlamak zorundayız. Bugün burada ülkücüler olarak uzun bir aradan sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından sahne alan Ahmet Öngel, Aşık Sefai ve Ali Kınık seslendirdikleri parçalarla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattılar. Dinleyiciler sanatçıların birçok hit olmuş parçasına eşlik ettiler.

Bayburt Belediyesi tarafından katılımcılara Kavut Çorbası ikram edilen gece sanatçılara hediyeler takdimi ile son buldu. Programa Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Gümüşhane İl Başkanı Nadim Aydın, MHP MYK Üyesi Musa Küçük, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Ülkü Ocakları Gümüşhane İl Başkanı Serkan Alp ve vatandaşlar katıldı.