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Bayburt Seçim Zaferini Saat Meydanında kutladı..

Öte yandan Bayburt'ta vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından sevinç gösterilerinde bulundu.

Bayburt Seçim Zaferini Saat Meydanında kutladı..
25 Haziran 2018 Pazartesi 14:36

Bayburt'ta vatandaşlar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sevinç gösterilerinde bulundu. Ellerinde Türk bayrakları, parti bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan posterleri taşıyan vatandaşlar, AK Parti il binasının bulunduğu Cumhuriyet Caddesi önünde toplandı. Araçlarını bayraklarla süsleyen vatandaşlar da cadde üzerinde konvoy oluşturarak kutlamalara eşlik etti. Burada vatandaşlara yönelik teşekkür konuşması yapan AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, Bayburt halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği sözü tutarak kendisine yüzde 82'lik bir rekor destek verdiğini söyledi.

         Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Bayburt milletvekili seçilen Fetani Battal ise 2001'de uzun ince bir yola çıkan AK Parti'nin, bu yolu yürümeye ant içtiğini belirterek, AK Parti'nin bu yolu milletle beraber yürüdüğünü kaydetti.

          Battal, seçim sürecinde AK Parti'den aday olduğunu ancak artık tüm Bayburt halkının milletvekili olduğunu ve Bayburtlulara hizmet etmekten de onur duyacağını ifade etti. Konuşmaların ardından alanda toplanan binlerce vatandaş, davul zurna eşliğinde halay çekerek sonuçları kutladı.

 Bayburt Milletvekili Fetani Battal Sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Bayburt Milletvekili Fetani Battalın konuşması

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memişin konuşması

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