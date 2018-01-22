Bayburt Milliyetçiler Platformu İstanbul’da toplandı.

Bayburt Milliyetçiler Platformu kuruldu. Bayburt Milliyetçiler Platformu ilk çalışmasını İstanbul Pendik’te Green park otelde gerçekleştirdi.

Bayburt Milliyetçiler Platformunun ilk toplantısını gerçekleştiren Bayburtlu Milliyetçiler, Türkiye’nin tüm bölgelerinde faaliyet gösteren Bayburtlu Milliyetçileri bir araya getirerek Bayburt’un siyasetine ,sosyal hayatına ve kalkınmasına ,Ülkenin siyasi hayatına dair çalışmalar yapmak için İstanbul’da bölge toplantılarının ilkini gerçekleştirdiler.

Bayburt Milliyetçiler platformu çalışmalarına ilk olarak İstanbul’da bölge toplantıları yaparak Siyasetçi,işadamları ve Stk temsilcilerinin birbirleriyle irtibat içinde olmalarını,Bayburtlu Milliyetçilerin güç birliği yaparak Bayburt’a ve Ülke siyasetine katkıda bulunmalarını amaçladıklarını belirttiler.

İlk toplantıya Bayburt MHP İl Başkanı Bekir Kasap ve İl teşkilatı ,İstanbul’da faaliyet gösteren Bayburtlu Milliyetçilerin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda açılış konuşmasını Muharrem Akyüz yaptı.Akyüz toplantıya katılımlarından dolayı hemşerilerimize teşekkür etti ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.İstanbul MHP eski İl Başkan Yardımcısı Rahman Can konuşmasında Bayburtlu Milliyetçilerin çalışmalarının başlaması,Bölge toplantılarının devam edeceğini katılımlarından dolayı hemşerilerimize teşekkürlerini belirtti.

Bayburt Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap konuşmasında Bayburt Milliyetçilerin çalışmalarında başarılar diledi ve Afrin operasyonuna katılan ordumuza muvaffakiyetler diledi.

Başkan Bekir Kasap Bayburt Siyasetine dair açıklamalarda bulundu.İl dışında çok değerlerimizin olduğunu ve bu değerlerimizin Bayburt’un kalkınmasına ve siyasetine faydalı olmasının gerekliliğini ifade etti.Bu toplantıların Bayburt’un kalkınması için çok değerli olduğunu belirterek ,bu toplantının ilk tanışma ve bir araya gelmek olduğunu belirtti.Bayburt’un geçici yöntemlerle idare edildiğini vurguladı ve işin ehline verilmesi gerektiğini belirtti.

Bayburt Milliyetçiler platformuna katılan hemşerilerimiz,kahvaltı yaptılar.Toplantı toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.