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BAYBURT MİLLETVEKİLİ FETANİ BATTAL PARTİ İÇİNDEKİ GÖREVİNE TEKRAR SEÇİLDİ.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal Parti içindeki görevine tekrar seçildi.

BAYBURT MİLLETVEKİLİ FETANİ BATTAL PARTİ İÇİNDEKİ GÖREVİNE TEKRAR SEÇİLDİ.
20 Nisan 2021 Salı 13:18

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal  yeni görevlendirmede Siyasi ve Hukuk işler Başkan yardımcılığına tekrar seçildi.

27. Dönem Bayburt Milletvekili seçilen  Fetani Battal Battal Siyasi ve Hukuk işler Başkan yardımcılığı görevine yeniden seçildi.

               Fetani Battal AK Parti Bayburt Kurucu İl Başkanlığı’nın ardından 2002 yılında yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde aday oldu. 22. ve 23. Dönem Bayburt Milletvekilliği yaptı.

               15 Mayıs 1963'te Bayburt'un Oruçbeyli Köyü’nde doğdu. Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü’nde’nden mezun olduktan sonra Bayburt’ta bir süre öğretmenlik yaptı. 2001 yılında AK Parti Bayburt Kurucu İl Başkanlığı’nın ardından 2002 yılında yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde aday oldu. 22. ve 23. Dönem Bayburt Milletvekilliği yapan Battal, AK Parti Genel Merkezi’nde çeşitli görevlerde bulundu. İngilizce bilen Battal, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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