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Bayburt İl,İlçe ve Belde Belediye Başkan Aday Adayları..

Bayburt Belediye Başkan Aday Adayları..

Bayburt İl,İlçe ve Belde Belediye Başkan Aday Adayları..
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:03

Adalet ve Kalkınma Partisi

Bayburt İl Belediye Başkanlığı

1.Mete Memiş (Bayburt Belediye Başkanı)

2.Abdurrahman Polattimur

3.Hakan Kobal

4.Halis Saka

5.Ömer Akdeniz

6.Lütfü Bölen

7.Selami Zeybek

8.Veysel Köse

9.Abdulkadir Karaoğlu

Aydıntepe İlçe Belediye Başkanlığı

1.Ahmet Aktaş

2.Niyazi Kardeş

3.Mehmet Salih Karadeniz

4.Harun Şimsek

5.Fatih Eraslan

Demirözü İlçe Belediye Başkanlığı

1.Selami Ersen (Demirözü Belediye Başkanı)

2.Narin Ayengin

3.Hayrettin Öner

4.Hicabi Kurtulmuş

5.Murat Göktaş

Arpalı  Belde Belediye Başkanlığı

1.Şadi Terzi (Arpalı  Belediye Başkanı)

2.Hüseyin Tekin

3.Selçuk Polattimur

4.Kurban Karahan

Gökçedere Belde Belediye Başkanlığı

1.Necmettin Bakır (Gökçedere Belediye Başkanı)

1.Zinnur Şeker

2.Doğan Ay

AK Partiden Mevcut Belediye Başkanlarıyla birlikte 26 Aday adayı ...

Milliyetçi Hareket Partisi

Bayburt İl Belediye Başkanlığı

1.

Aydıntepe İlçe Belediye Başkanlığı

1.Haşim Şentürk

Demirözü İlçe Belediye Başkanlığı

1.

Arpalı  Belde Belediye Başkanlığı

1.

Gökçedere Belde Belediye Başkanlığı

1.

Cumhuriyet Halk Partisi

Bayburt İl Belediye Başkanlığı

1.

Aydıntepe İlçe Belediye Başkanlığı

1.

Demirözü İlçe Belediye Başkanlığı

1.

Arpalı  Belde Belediye Başkanlığı

1.

Gökçedere Belde Belediye Başkanlığı

1.

Saadet Partisi

Bayburt İl Belediye Başkanlığı

1.

Aydıntepe İlçe Belediye Başkanlığı

1.

Demirözü İlçe Belediye Başkanlığı

1.

Arpalı  Belde Belediye Başkanlığı

1.

Gökçedere Belde Belediye Başkanlığı

1.

Büyük Birlik Partisi

Bayburt İl Belediye Başkanlığı

1.

Aydıntepe İlçe Belediye Başkanlığı

1.

Demirözü İlçe Belediye Başkanlığı

1.

Arpalı  Belde Belediye Başkanlığı

1.

Gökçedere Belde Belediye Başkanlığı

1.

İYİ Parti

Bayburt İl Belediye Başkanlığı

1.

Aydıntepe İlçe Belediye Başkanlığı

1.

Demirözü İlçe Belediye Başkanlığı

1.

Arpalı  Belde Belediye Başkanlığı

1.

Gökçedere Belde Belediye Başkanlığı

1.

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Etiketler; #Bayburt #Belediye başkan aday adayları
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