Bayburt Belediye Başkan Aday Adayları..
Adalet ve Kalkınma Partisi
Bayburt İl Belediye Başkanlığı
1.Mete Memiş (Bayburt Belediye Başkanı)
2.Abdurrahman Polattimur
3.Hakan Kobal
4.Halis Saka
5.Ömer Akdeniz
6.Lütfü Bölen
7.Selami Zeybek
8.Veysel Köse
9.Abdulkadir Karaoğlu
Aydıntepe İlçe Belediye Başkanlığı
1.Ahmet Aktaş
2.Niyazi Kardeş
3.Mehmet Salih Karadeniz
4.Harun Şimsek
5.Fatih Eraslan
Demirözü İlçe Belediye Başkanlığı
1.Selami Ersen (Demirözü Belediye Başkanı)
2.Narin Ayengin
3.Hayrettin Öner
4.Hicabi Kurtulmuş
5.Murat Göktaş
Arpalı Belde Belediye Başkanlığı
1.Şadi Terzi (Arpalı Belediye Başkanı)
2.Hüseyin Tekin
3.Selçuk Polattimur
4.Kurban Karahan
Gökçedere Belde Belediye Başkanlığı
1.Necmettin Bakır (Gökçedere Belediye Başkanı)
1.Zinnur Şeker
2.Doğan Ay
AK Partiden Mevcut Belediye Başkanlarıyla birlikte 26 Aday adayı ...
Milliyetçi Hareket Partisi
Bayburt İl Belediye Başkanlığı
1.
Aydıntepe İlçe Belediye Başkanlığı
1.Haşim Şentürk
Demirözü İlçe Belediye Başkanlığı
1.
Arpalı Belde Belediye Başkanlığı
1.
Gökçedere Belde Belediye Başkanlığı
1.
Cumhuriyet Halk Partisi
Bayburt İl Belediye Başkanlığı
1.
Aydıntepe İlçe Belediye Başkanlığı
1.
Demirözü İlçe Belediye Başkanlığı
1.
Arpalı Belde Belediye Başkanlığı
1.
Gökçedere Belde Belediye Başkanlığı
1.
Saadet Partisi
Bayburt İl Belediye Başkanlığı
1.
Aydıntepe İlçe Belediye Başkanlığı
1.
Demirözü İlçe Belediye Başkanlığı
1.
Arpalı Belde Belediye Başkanlığı
1.
Gökçedere Belde Belediye Başkanlığı
1.
Büyük Birlik Partisi
Bayburt İl Belediye Başkanlığı
1.
Aydıntepe İlçe Belediye Başkanlığı
1.
Demirözü İlçe Belediye Başkanlığı
1.
Arpalı Belde Belediye Başkanlığı
1.
Gökçedere Belde Belediye Başkanlığı
1.
İYİ Parti
Bayburt İl Belediye Başkanlığı
1.
Aydıntepe İlçe Belediye Başkanlığı
1.
Demirözü İlçe Belediye Başkanlığı
1.
Arpalı Belde Belediye Başkanlığı
1.
Gökçedere Belde Belediye Başkanlığı
1.
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